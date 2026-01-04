< sekcia Regióny
Kapitulskú uličku v Spišskom Podhradí zrekonštruovali vďaka eurofondom
Obnovu v decembri požehnal spišský diecézny biskup František Trstenský.
Autor TASR
Spišské Podhradie 4. januára (TASR) - Kapitulskú uličku, ktorá tvorí historickú os Spišskej Kapituly - národnej kultúrnej pamiatkovej rezervácie, zrekonštruovali vďaka eurofondom. Primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta pre TASR uviedol, že obnovu realizovali s dôrazom na zachovanie autentického historického charakteru, rešpektovanie pamiatkových hodnôt a s cieľom zlepšiť bezpečnosť a komfort pre obyvateľov i návštevníkov. Okrem toho sa v Spišskej Kapitule podarilo zrekonštruovať historické pivnice a vznikla tam aj nová multimediálna výstava.
„S touto myšlienkou sme prišli v roku 2017, kedy sa začalo s prípravou projektovej dokumentácie a stavebného povolenia - to vypracovalo mesto. Celý priestor Kapitulskej uličky je na pozemkoch biskupstva, ale mesto ho má v správe. Dlho sme na to čakali, pretože toto výnimočné miesto si to zaslúži,“ skonštatoval Kapusta.
Obnovu v decembri požehnal spišský diecézny biskup František Trstenský. Projekt realizovali v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 a jeho cieľom bola okrem obnovy fyzickej infraštruktúry aj systematická ochrana kultúrneho dedičstva a rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti sakrálnych pamiatok. Požehnanie obnovenej Kapitulskej uličky podľa Spišského biskupstva uzavrelo jednu z dôležitých etáp projektu. Zároveň sa otvoril priestor pre jej ďalšie využívanie ako miesta každodenného života, duchovného rozmeru i kultúry.
„Celkové náklady boli 1,2 milióna eur s DPH. Práce pozostávali z výmeny inžinierskych sietí, sanácie vlhkosti, vodozádržných opatrení, revitalizácie mestskej komunikácie, na ktorej asfalt nahradili dlažobné kocky. Pribudli aj nové chodníky s recyklovaného pôvodného spišského travertínu, osvetlenie, zeleň, informačný panel a mobiliár, či podsvietenie dolnej brány,“ vymenoval primátor. Projekt „Ciricium a Slovenský Vatikán“ Spišské biskupstvo realizuje spolu s poľským partnerom Cisteriánskym opátstvom v Szczyrzyci. Celkový rozpočet na oboch stranách hranice je približne štyri milióny eur.
V Spišskej Kapitule vďaka eurofondom vytvorili aj Spišské diecézne múzeum. Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak informoval, že v tomto prípade získali z Fondu malých projektov takmer 72.000 eur. „Zrekonštruovali sa historické pivnice, došlo k umelecko-remeselnej obnove priestorov v suteréne bývalého kanonického domu - omietok, schodiska, hlinenej podlahy z hlinenej mazaniny spolu s dreveným chodníkom a kamenných článkov. Zakúpil sa aj elektrický schodolez pre osoby so zdravotným postihnutím,“ priblížil Bieľak. V priestoroch vznikla multimediálna stála expozícia, ktorá prezentuje kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly a poľského opátstva. Súčasťou výstavy je aj holografická projekcia v životnej veľkosti a holografická vitrína.
