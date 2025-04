Kaplnka svätej Kunhuty vo Veľkom Šariši prechádza čiastočnou obnovou

Veľký Šariš 14. apríla (TASR) - Kaplnka svätej Kunhuty vo Veľkom Šariši prechádza aktuálne čiastočnou obnovou. Desaťročia bola zatvorená. Tento rok ju chce mesto sprístupniť a návštevníci si ju budú môcť prezrieť počas komentovanej prehliadky. TASR o tom informovala vedúca oddelenia kultúry a športu Mestského úradu vo Veľkom Šariši Veronika Lazoríková.



Kaplnka je podľa historika Dominika Sabola jedinou svojho druhu na Slovensku. „Je jediným sakrálnym objektom na Slovensku s týmto zasvätením. Je teda veľkou vzácnosťou, na ktorú sme v regióne Šariša veľmi hrdí,“ povedal Sabol.



Jedným z hlavných historických faktov, ktoré pridávajú kaplnke na dôležitosti, je prepojenie s už zaniknutým augustiniánskym kláštorom. „Obsahuje časti starého kláštora. Ide o západný múr kaplnky, ktorý bol pôvodne súčasťou areálu kláštora. Samotná kaplnka bola dobudovaná okolo roku 1541 a bola súčasťou areálu kaštieľa, ktorý vlastnil rod Rákóciovcov,“ vysvetlil Sabol.



Historické pramene podľa jeho slov potvrdzujú, že okolo tohto objektu sa kedysi rozprestieral aj menší kláštorný dvor. Po zániku rehoľného spoločenstva zostal len fragment múru, ktorý sa zachoval najmä vďaka neskoršiemu využitiu ako kaplnky.



Kaplnka aj jej okolie si však vyžadujú nielen stavebnú a reštaurátorskú, ale aj koncepčnú obnovu. Projekt sa realizuje s prihliadnutím na pamiatkarské požiadavky, aby sa zachovalo všetko cenné a dôležité pre budúce generácie.



„Odstránili sme starú betónovú plochu, nahradíme ju kamennou dlažbou, aby bol priestor v historickom a estetickom súlade. Ide o dôležitý krok, návštevník by mal hneď pri príchode cítiť, že vstupuje na miesto s vysokou historickou hodnotou. Odstránili sme aj betónový plot pri ceste a nahradíme ho priehľadným oplotením, aby kaplnka zostala viditeľná a nezatienená vysokou bariérou,“ doplnil Sabol.



Veľký Šariš je známy najmä vďaka hradu týčiacemu sa nad mestom, no kaplnka svätej Kunhuty môže byť podľa radnice rovnako silným lákadlom pre turistov a milovníkov histórie.



„Myslíme aj na návštevníkov - v budúcnosti by sme tu radi videli informačné tabule, ktoré priblížia históriu kaplnky a jej spojenie so starým kláštorom a kaštieľom,“ doplnil primátor mesta Viliam Kall s tým, že v pláne je aj prezentačný systém s QR kódmi či krátkymi videami, vďaka ktorým by si návštevníci mohli prejsť okolie a interiér kaplnky interaktívnou formou.



Ako doplnila Lazoríková, financovanie obnovy kaplnky je zabezpečené z prostriedkov mestského rozpočtu a ide o nenáročné investície.