Kaplnka svätej Kunhuty vo Veľkom Šariši získala nové dvere
Autor TASR
Veľký Šariš 3. novembra (TASR) - V Kaplnke svätej Kunhuty v meste Veľký Šariš sa v uplynulých dňoch uskutočnilo slávnostné odovzdanie nových dubových dverí. Kaplnka sa spája s obdobím augustiniánskeho kláštora, ktorý sa kedysi nachádzal v jej bezprostrednej blízkosti, ako aj s miestom, kde neskôr stál kaštieľ rodu Rákocziovcov. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Šariš Dominika Voľanská.
„Kaplnka svätej Kunhuty je symbolom našej histórie a spolupatričnosti. Keď sa spoja ľudia, nadácia, mesto, farnosť aj podnikatelia, vznikne viac než len obnova pamiatky – vznikne spoločný príbeh komunity, ktorá si váži svoje korene. Osadenie dverí ukazuje, že spolupráca medzi mestom, farnosťou, nadáciou a partnermi prináša konkrétne výsledky – krok za krokom obnovujeme naše dedičstvo,“ uviedol primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.
Za realizáciou projektu stoja Komunitná nadácia Veľký Šariš a Pivovar Šariš, ktorí svojou finančnou podporou umožnili výrobu a osadenie nových dverí. Samotné dvere aj ich kovové pánty vyrobili miestni remeselníci z Veľkého Šariša.
„Komunitná nadácia Veľký Šariš dlhodobo podporuje projekty, ktoré spájajú ľudí a vracajú život miestam s historickou a duchovnou hodnotou. Obnova Kaplnky svätej Kunhuty je jedným z nich. Je to krásny príklad toho, že keď sa spojí úsilie mesta, farnosti a darcov, vznikne niečo trvalé a hodnotné,“ uviedol predseda Správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš Martin Janoško.
Kaplnka sv. Kunhuty, ktorá je v správe Farnosti Veľký Šariš, vznikla v polovici 16. storočia, po zániku augustiniánskeho kláštora, ktorý na tomto mieste stál od začiatku 14. storočia. Využitím častí pôvodného kláštorného muriva a materiálu zo zbúraného kostola si zachovala autentické prvky vrcholnej gotiky – rebrovú klenbu, lomený portál a gotické okná s kružbami.
„Znovuotvorenie kaplnky vnímame ako novoobjavené miesto, ktoré ľuďom pripomína históriu, no zároveň im bude k dispozícii – ako duchovný priestor vhodný pre sobášne obrady, ale aj ako kultúrny priestor pre koncerty či umelecké podujatia. Zároveň chceme, aby sa kaplnka stala prirodzenou zastávkou pre turistov, ktorí prichádzajú objavovať históriu mesta prostredníctvom Archeoparku a predovšetkým Hradu Šariš,“ dodala vedúca oddelenia cestovného ruchu, mládeže a prezentácie Mestského úradu vo Veľkom Šariši Jana Jačišinová.
