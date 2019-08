Kaplnku sv. Heleny v P. Bystrici po požiari zrekonštruovali za rok

Predbežné odhady škody po požiari kaplnky boli vyčíslené na 150.000 eur. Najhoršie na tom bola strecha, ktorá zhorela úplne celá, oheň zničil kupolu s krížom aj kostolný zvon.

Považská Bystrica 12. augusta (TASR) – Necelý rok po ničivom požiari Kaplnky svätej Heleny na najväčšom považskobystrickom sídlisku Rozkvet finišujú práce na obnove jednej z dominánt mesta. Verejnosti začne kaplnka opäť slúžiť v nedeľu (18. 8.) pri príležitosti Helenských hodových slávností.



Ako o tom informoval správca farnosti Rozkvet Wieslaw Krzyszycha, v noci z pondelka na utorok 21. augusta 2018 zhorela strecha, výplň veže a zvon v nej sa rozpadol na šesť častí. Na záchrane kaplnky začala farnosť pracovať okamžite. Predbežné odhady škody po požiari kaplnky boli vyčíslené na 150.000 eur. Najhoršie na tom bola strecha, ktorá zhorela úplne celá, oheň zničil kupolu s krížom aj kostolný zvon.



„Požiar hlboko ranil nielen nás, ale celé sídlisko. No vďaka dobrým ľuďom, Božej pomoci a neskutočnému nasadeniu sme hneď v prvý deň zachránili strop pred dažďom. Naše prvotné plány boli také, že do konca roka chceme kaplnku zakryť. Nepodarilo sa nám to, práce pokračovali až na jar, no všetko do seba krásne zapadalo, jedno sme začali, druhé skončili. Teraz nás čaká radostné obdobie, pretože začíname upratovať a pripravovať všetko na Helenské hodové slávnosti. Je to obrovská radosť, že do roka bude kaplnka zas krásnou dominantou,“ uviedol Krzyszycha.



Pomocnú ruku podala aj považskobystrická samospráva, ktorá dodala drevo na krov a kúpila tri nové zvony za asi 21.000 eur, ktoré vysvätí počas hodových slávností biskup Žilinskej diecézy Tomáš Galis. Okrem toho v blízkosti kaplnky realizuje rekonštrukciu schodiska, ktoré mnohí obyvatelia Rozkvetu využívajú práve ako prístup ku kaplnke. Rekonštrukcia schodiska mesto bude stáť približne 30.000 eur.



„Keď pred rokom kaplnka vyhorela, ani tí najväčší optimisti nepredpokladali, že do roka a do dňa bude opäť zrekonštruovaná. Naším spoločným cieľom bolo dať pamiatku do poriadku čo najskôr. Hovorili sme si, že keby to bolo do roka, bolo by to úžasné, a vyzerá to tak, že sa nám to nakoniec podarilo. Začali sme aj s obnovou priestoru pred Božím stánkom, v súčasnosti sa nanovo budujú schody. Tie boli v katastrofálnom stave a verím, že do hodov budú hotové. Pribudne k nim aj zábradlie, aby aj starší spoluobčania mali jednoduchší prístup,“ priblížil primátor Považskej Bystrice Karol Janas.