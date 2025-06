Kapucíni v Pezinku oslavujú 350 rokov v meste

Pezinok 11. júna (TASR) - Kapucíni v Pezinku oslavujú 350 rokov svojej prítomnosti v meste. „Keď sa kapucíni v roku 1674 nasťahovali do Pezinka, mesto sa stalo prvým domovom rádu v rámci celého Uhorska,“ upozornil gvardián Kláštora kapucínov Pezinok Ondrej Tarana.



Už od začiatku si kapucíni vedú kroniku, okrem udalostí o chode rádu, kostola a kláštora zaznamenávali aj udalosti, ktoré sa odohrávali v meste. „Vďaka ich písomným záznamom sú dejiny Pezinka zachytené živšie, pestrejšie a spoluvytvárajú mozaiku minulého života v meste,“ potvrdila riaditeľka Mestského múzea v Pezinku Petra Pospechová.



Spolužitie kapucínov a Pezinčanov sa zintenzívnilo počas prvej polovice 20. storočia, keď v priestoroch kláštora sprístupnili útulňu, v ktorej sa hrávali divadelné predstavenia. V roku 1950 počas Akcie K2 vtrhli do kláštora príslušníci Štátnej bezpečnosti, kapucínov násilne odviezli a v budove kláštora zriadili internačný tábor pre rebelujúcich rehoľníkov a kňazov. Neskôr až do obdobia po revolúcii bol v kláštore zriadený charitný dom pre dožívajúcich kňazov. Objekt kláštora získali kapucíni do užívania v plnom rozsahu až v roku 2004.



„Stará budova sa nám vrátila v dezolátnom stave, postupne ju opravujeme vďaka milodarom ľudí z Pezinka aj provincialátu kapucínov. Ide to pomaly, ale už nejakú časť z tých priestorov vieme využívať na pastoračné a vzdelávacie aktivity,” priblížil kapucín Félix Tkáč a dodal, že cieľom je vytvoriť živú komunitu s obyvateľmi Pezinka. Kapucíni sa venujú aj vinohradníctvu a často sprístupňujú svoje vínne pivnice i verejnosti. „Kapucíni aj teraz otvoria svoje brány verejnosti počas Keramických trhov 15. júna. Niekoľko keramických dielničiek pre deti bude práve v priestoroch kláštora,“ informoval.



Zároveň sa 15. júna pri príležitosti 295. výročia vysviacky kapucínskeho Kostola Najsvätejšej Trojice uskutoční v kláštornej záhrade benefičné podujatie. Cieľom je pritiahnuť pozornosť dobrodincov, ktorí by im finančne pomohli zachovať pôvodný ráz kláštora a v spolupráci s pamiatkarmi ho uchovať pre ďalšie generácie. Výťažok z podujatia použijú na obnovu okien.