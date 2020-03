Koronavírus vyučovanie v súkromnom konzervatóriu nezastavil

Liptovský Hrádok 29. marca (TASR) - Vyučovanie na Súkromnom tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku plnohodnotne pokračuje aj napriek opatreniam proti šíreniu nového koronavírusu. Hoci študenti zostali doma, škola preniesla aktivity do online priestoru hneď v prvý deň karanténnych opatrení.



„V pondelok 16. marca sme uskutočnili prvé videokonferencie so žiakmi, v ktorých pokračujeme dodnes. Naši učitelia nie sú len zadávateľmi úloh, ale sú priamo prítomní na vyučovaní," informovala riaditeľka školy Eva Ohraďanová. Študentov podľa nej tak nenechali samých. Učitelia sa s nimi každý deň spájajú cez videokonferencie a preberajú učivo rovnako, ako keby boli v škole.



„Rozvrh hodín sme mierne pozmenili, predĺžili prestávky medzi hodinami a pre vyššie ročníky zaradili aj sledovanie filmov povinnej literatúry, ktoré RTVS vysiela každý deň,“ doplnila Ohraďanová.



V niektorých predmetoch (vrátane odborných) učitelia žiakom nahrávajú videá, ktoré si môžu kedykoľvek pozrieť, vrátiť sa k nim a zopakovať si látku. „Žiakov nepreťažujeme, keďže preberáme len toľko učiva, koľko reálne za vyučovaciu hodinu stihneme. S látkou postupujeme plynule ďalej, aby sme po návrate do školy nemuseli nič dobiehať,“ vysvetlila riaditeľka.



Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku poskytuje súvislé osemročné vzdelanie so zameraním na klasický, moderný alebo ľudový tanec. Súčasne žiakom poskytuje všeobecné vzdelanie humanitného typu, úplné stredné a vyššie odborné vzdelanie v tanečnom umení a súčasne aj umelecko-pedagogické vzdelanie.