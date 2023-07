Karanténna stanica pre psy v Budči prijala pre horúčavy opatrenia

Budča 18. júla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Pes v núdzi, ktoré sa stará o psy bez majiteľa, prijalo pri kotercoch pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení. Pre TASR to uviedla Dominika Michaláková z OZ, ktoré sídli v obci Budča vo Zvolenskom okrese.



Ako priblížila, počas horúčav majú všetky psy zatienené koterce a časti výbehov. Dodala, že majú neustály prístup k vode a počas prechádzok sa môžu kúpať v laminátových a aj menších umelých bazénoch. Niektoré z nich majú túto možnosť aj vo výbehoch. "Venčenie zabezpečujeme v skorších ranných a neskorších večerných hodinách, keď je menšie teplo a psy majú pokojný režim," objasnila s tým, že pre zlepšenie klímy vysadia v areáli pre zvieratá stromy. Do budúcna by mali podľa jej slov poskytnúť prirodzený tieň, ktorý im na pozemku doteraz chýbal. Michaláková konštatovala, že v súčasnosti sa starajú o 13 psov, z ktorých väčšina je veľkého vzrastu. Informovala, že všetky sú na adopciu.



Od roku 2008 je občianske združenie útočiskom pre psy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú svojho majiteľa. "Na vine vysokého počtu nechcených, týraných a vyhodených psov je predovšetkým zlyhanie ľudského faktora," zdôraznila a doplnila, že im poskytujú každodennú starostlivosť a zároveň im hľadajú nové stabilné a zodpovedné domovy. Za úspech považujú vyše 2000 psov v nových rodinách.



Poznamenala, že pomoc formou prechádzok so psami je vítaná neustále. "Venčiť či inak pomôcť je možné po predchádzajúcej dohode o čase príchodu a výbere psíka. Záujemca by mal byť dospelá osoba. Robíme aj spoločné venčenie alebo deň otvorených dverí, aby ľudia vedeli, ako fungujeme," potvrdila Michaláková. Zhrnula, že o psy a aktivity združenia sa dobrovoľníci starajú vo svojom voľnom čase popri zamestnaniach, škole a rodinách.