Karanténna stanica pre psy v Budči prijala pre horúčavy opatrenia

Budča 16. júla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Pes v núdzi, ktoré sa stará o psy bez majiteľa, prijalo pri kotercoch pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení. TASR o tom informovala Dominika Michaláková z OZ, ktoré sídli v obci Budča vo Zvolenskom okrese.



Dodala, že počas horúčav majú všetky psy zatienené koterce a časti výbehov. Majú aj neustály prístup k vode a počas prechádzok sa môžu kúpať v laminátových a aj menších umelých bazénoch. Niektoré z nich majú túto možnosť i vo výbehoch. "Venčenie zabezpečujeme v skorších ranných a neskorších večerných hodinách, keď je menšie teplo a psy majú pokojný režim," objasnila s tým, že pre zlepšenie klímy plánujú vysadiť v areáli pre zvieratá stromy. Do budúcna by mali podľa jej slov poskytnúť prirodzený tieň, ktorý im na pozemku doteraz chýbal. Michaláková konštatovala, že v súčasnosti sa starajú o desať psov, z ktorých väčšina je veľkého vzrastu. Podotkla, že všetky sú určené na adopciu.



Podľa nej vo väčšine útulkov sa opatrovatelia snažia urobiť maximum pre pohodlie psov počas extrémnych horúčav. "Sú to ľudia, ktorým na nich záleží. Žiaľ, iná situácia je v mnohých domácnostiach, kde sú psy aj napriek zákazu stále na reťaziach alebo v kotercoch. Veľakrát je to bez prístupu k vode na pitie, nieto ešte tienením alebo inou možnosťou ochladiť sa," povedala.



Od roku 2008 je občianske združenie útočiskom pre psy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú svojho majiteľa. "Na vine vysokého počtu nechcených, týraných a vyhodených psov je predovšetkým zlyhanie ľudského faktora," zdôraznila a doplnila, že im poskytujú každodennú starostlivosť a zároveň im hľadajú nové stabilné a zodpovedné domovy.