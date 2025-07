Karanténna stanica pre psy vo Zvolene prijala pre horúčavy opatrenia

Zvolen 3. júla (TASR) - V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, prijali pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení proti prehriatiu psov. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca Kancelárie primátora Banskej Bystrice Monika Pastuchová.



Dodala, že zvládať vysoké denné teploty je náročné aj pre zvieratá. Aj u nich je podľa nej nutný pitný režim a ochladzovanie. „Prevádzka v karanténnej stanici sa začína v skorých ranných hodinách, predpoludním čistia koterce a podľa možnosti aj vyvenčené zvieratá,“ objasnila s tým, že popoludní majú psy oddych v kotercoch.



Referent karanténnej stanice Andrej Huťka spomenul, že zvieratá majú vo výbehu bazény na ochladzovanie. „V minulom roku boli do traktov zakúpené a v tomto teplom období natiahnuté tieniace plachty, aby na koterce nesvietilo priame slnko,“ podotkol.



V období vysokých denných teplôt dostávajú zvieratá viac vody. Súčasne im obmedzujú pohyb počas dňa po miestach vystavených slnečným lúčom. „Teplota chodníkov a ciest v exponovanom období totiž môže dosahovať až cez 50 stupňov Celzia, čo môže psom spôsobiť popáleniny,“ zdôraznila Pastuchová.



Ako ďalej uviedla, aj v letných mesiacoch zamestnanci karanténnej stanice vítajú pomoc ľudí pri venčení psov. Konkrétne v utorok až v piatok, záujemcovia o venčenie by sa mali nahlasovať deň vopred, alebo v daný deň, na telefónnom čísle +421 918 505 254. „Mesto Banská Bystrica v rámci investícií, opráv a obnovy plánuje v tomto roku rekonštrukciu žľabov, ktoré slúžia na odtok splaškovej vody pri čistení kotercov,“ poznamenala.



Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán. Vlani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali celkom 33 psov, v roku 2023 to bolo 32 psov.