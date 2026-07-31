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Karanténna stanica pre psy vo Zvolene prijala pre horúčavy opatrenia
Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán.
Autor TASR
Zvolen 31. júla (TASR) - V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, prijali pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení proti prehriatiu psov. TASR o tom v piatok informovala Barbara Károlyová z kancelárie banskobystrického primátora.
Dodala, že na tienenie kotercov v karanténnej stanici používajú tieniace plachty. „Na dvore sú počas leta umiestnené laminátové bazény s vodou a nachádza sa tam aj prístrešok,“ objasnila. Priblížila, že v zadnom výbehu majú slnečníky, bazén a rozprašovač vody. Psom v kotercoch podľa nej menia pitnú vodu tak, aby sa neprehrievala. „Venčenie je možné aj počas leta, čas sme však upravili od 8.00 do 10.00 h,“ podotkla.
Ako ďalej uviedla, tento rok v stanici opravili prístrešok nad búdami v zadnom trakte a chceli by obnoviť aj prístrešok na dvore. Podľa možností chcú aj rekonštrukciu odvodňovacích rigolov od kotercov.
Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán. Vlani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali 28 psov. V roku 2024 to bolo 33 psov. Za psa, ktorého si Zvolenčania osvoja z karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá na území Zvolena, nemusia prvých 12 mesiacov platiť daň. Rozhodli o tom mestskí poslanci a platí to od januára tohto roka. Cieľom je, aby si záujemcovia nových psov nekupovali, ale aby si ich zaobstarali z útulkov, ktoré sú podľa samospráv veľakrát preplnené. Podotýkajú, že adopciou sa zároveň znižuje pravdepodobnosť kúpy z množiarne psov.
Dodala, že na tienenie kotercov v karanténnej stanici používajú tieniace plachty. „Na dvore sú počas leta umiestnené laminátové bazény s vodou a nachádza sa tam aj prístrešok,“ objasnila. Priblížila, že v zadnom výbehu majú slnečníky, bazén a rozprašovač vody. Psom v kotercoch podľa nej menia pitnú vodu tak, aby sa neprehrievala. „Venčenie je možné aj počas leta, čas sme však upravili od 8.00 do 10.00 h,“ podotkla.
Ako ďalej uviedla, tento rok v stanici opravili prístrešok nad búdami v zadnom trakte a chceli by obnoviť aj prístrešok na dvore. Podľa možností chcú aj rekonštrukciu odvodňovacích rigolov od kotercov.
Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán. Vlani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali 28 psov. V roku 2024 to bolo 33 psov. Za psa, ktorého si Zvolenčania osvoja z karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá na území Zvolena, nemusia prvých 12 mesiacov platiť daň. Rozhodli o tom mestskí poslanci a platí to od januára tohto roka. Cieľom je, aby si záujemcovia nových psov nekupovali, ale aby si ich zaobstarali z útulkov, ktoré sú podľa samospráv veľakrát preplnené. Podotýkajú, že adopciou sa zároveň znižuje pravdepodobnosť kúpy z množiarne psov.