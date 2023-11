Karanténna stanica vo Zvolene prijala pre chladné počasie opatrenia

Zvolen 19. novembra (TASR) - V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, prijali pre aktuálne chladné počasie viacero opatrení. Pre TASR to uviedol Miroslav Strelec z banskobystrického magistrátu.



Ako dodal, stanica má prevažne exteriérové voliéry a v zimných mesiacoch sa ich snažia zatepliť. "Hlavne drevitou vlnou. K tomuto opatreniu sme pristúpili aj pred tohtoročným zimným obdobím," objasnil.



Poznamenal, že na zefektívnenie očisty kotercov v tomto roku kúpili pre karanténnu stanicu vysokotlakový čistič v hodnote 278 eur. Na jej nádvorí tiež opravili bývalú nefunkčnú dezinfekčnú jamu i odvod dažďovej vody z cesty. Strelec podotkol, že v súčasnosti je v zariadení 55 psov. "V tomto roku si ľudia zatiaľ adoptovali 27 zvierat," zdôraznil.



V decembri plánujú vo Zvolene zorganizovať akciu pre verejnosť. Bude to Mikulášske venčenie, ktoré pripravujú v nedeľu 3. decembra od 10.00 do 14.00 h. "Pomoc formou venčenia je vítaná neustále," zhrnul Strelec. Možnosťou je podľa neho aj dočasná opatera, samotná adopcia alebo kúpa kvalitných granúl či konzerv. V karanténnej stanici, ktorá sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán, sú taktiež potrebné deky, posteľné obliečky, plachty, obojky, pevné vôdzky či drevo na búdy. Vždy je však potrebné dohodnúť sa priamo s pracovníčkami telefonicky alebo e-mailom.



Vlani si zo stanice záujemcovia osvojili či adoptovali celkom 32 psov. "Počas celého roka 2022 prešlo stanicou 44 zvierat. Všetky pochádzali z Banskej Bystrice a zo Zvolena," informoval začiatkom tohto roka.