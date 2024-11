Karanténna stanica vo Zvolene prijala pre chladné počasie opatrenia

Zvolen 12. novembra (TASR) - V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, prijali pre prichádzajúcu zimu a aktuálne chladné počasie viacero opatrení. TASR o tom informoval jej referent Andrej Huťka.



Dodal, že počas tohto obdobia zvyšujú veterinárny dohľad najmä pre zvieratá, ktoré majú hladkú srsť a sú vonku. V minulom roku podľa neho zabezpečili strechu stropných častí kotercov pod novou strechou v sekcii B. "Disponujeme dvomi kompletne zateplenými kotercami pre menšie alebo menej odolnejšie plemená," spomenul. Na zníženie dôsledkov počasia používajú v kotercoch deky, uteráky a iné vhodné textílie, ktoré väčšinou dostali darom.



Ako ďalej uviedol, počas zimných mesiacov na celej ploche nepoužívajú soľ na posypanie. Mohlo by to mať vplyv na zdravotný stav psov, napríklad na ich labky. O to je podľa neho zimná údržba v karanténnej stanici náročnejšia. V minulosti, v rámci údržby, keď napadlo veľa snehu, pomáhali aktivační pracovníci mesta Zvolen. "Veríme, že aj počas tejto sezóny nadviažeme na takúto spoluprácu," zhrnul.



Huťka poznamenal, že v súčasnosti majú 43 psov, ľudia si ich zatiaľ v tomto roku adoptovali 28. "Do konca roka zatiaľ neplánujeme žiadne akcie. V prípade, že sa uskutoční Mikulášske venčenie alebo iné zaužívané podujatia, budeme o nich informovať," povedal s tým, že verejnosť však môže zvieratá venčiť podľa potreby. V karanténnej stanici, ktorá sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán, sú taktiež potrebné deky, posteľné obliečky, plachty, obojky i pevné vôdzky. Vždy je však potrebné dohodnúť sa priamo s pracovníkmi telefonicky alebo e-mailom.