< sekcia Regióny
Karanténna stanica vo Zvolene pripravuje Mikulášske venčenie psov
Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán.
Autor TASR
Zvolen 5. decembra (TASR) - V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, pripravujú Mikulášske venčenie psov. Uskutoční sa v sobotu 6. decembra od 9.00 do 13.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.
Dodala, že pre všetkých pripravia teplý čaj, punč i mikulášsku odmenu. „Okrem prechádzky sa zvieratá potešia starým dekám, posteľnému oblečeniu, osuškám, uterákom a hračkám,“ pripomenula. Podľa nej môžu ľudia priniesť aj pevné obojky pre stredné a väčšie plemená, pevné prepínacie vôdzky pre veľké psy a kvalitné krmivo. Poznamenala, že momentálne je vo zvolenskej stanici celkovo 48 psov.
Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán. Vlani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali celkom 33 psov, v roku 2023 to bolo 32 psov.
Dodala, že pre všetkých pripravia teplý čaj, punč i mikulášsku odmenu. „Okrem prechádzky sa zvieratá potešia starým dekám, posteľnému oblečeniu, osuškám, uterákom a hračkám,“ pripomenula. Podľa nej môžu ľudia priniesť aj pevné obojky pre stredné a väčšie plemená, pevné prepínacie vôdzky pre veľké psy a kvalitné krmivo. Poznamenala, že momentálne je vo zvolenskej stanici celkovo 48 psov.
Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán. Vlani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali celkom 33 psov, v roku 2023 to bolo 32 psov.