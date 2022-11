Karas: Prehodnocuje sa funkčnosť väznice v Rimavskej Sobote-Sabovej

Bratislava 23. novembra (TASR) - Projekt väznice v Rimavskej Sobote-Sabovej je stále aktívny, no prehodnocuje sa jeho funkčnosť aj vzhľadom na zmenu trestnej politiky. Po rokovaní vlády to novinárom uviedol minister spravodlivosti Viliam Karas. Zatiaľ sa podľa neho nerozhodlo o tom, či sa bude pokračovať v realizácii projektu.



"Čo sa týka väznice v Rimavskej Sobote, túto budeme prehodnocovať aj vzhľadom na zmenu trestnej politiky, čiže nevidím dôvod dnes robiť záver, lebo podľa toho, ako sa nastaví tento model, sa rozhodne o ďalšom osude tejto väznice," reagoval minister s tým, že projekt je momentálne stále aktívny. "Či sa pôjde ďalej v realizácii alebo nie, o tom budeme informovať, zatiaľ to rozhodnuté nie je," doplnil.



S výstavbou nového väzenského zariadenia v priestoroch otvoreného oddelenia Rimavská Sobota-Sabová ráta Koncepcia väzenstva SR na roky 2022 - 2030, ktorú v máji schválila vláda.