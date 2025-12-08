< sekcia Regióny
Kardiocentrum a nemocnica v Šaci získajú dva ultrazvukové systémy
V rámci prípravy spoločného projektu prijali kardiocentrum a fakultná nemocnica delegáciu z nemocnice v Miškovci.
Autor TASR
Košice 8. decembra (TASR) - Dva moderné ultrazvukové systémy - kardiologický prístroj a gynekologicko-pôrodnícky prístroj - získajú kardiocentrum a fakultná nemocnica v košickej Šaci. Ich nákup je súčasťou cezhraničného projektu v programe Interreg Maďarsko - Slovensko. Projekt sa zameriava na inováciu v kardiovaskulárnej a gynekologicko-pôrodníckej ultrazvukovej diagnostike s cieľom posilniť cezhraničnú spoluprácu medzi odborníkmi v týchto oblastiach, informovala manažérka spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková.
Hlavným maďarským partnerom v projekte bude nemocnica v Miškovci, ktorá takisto získa ultrazvukové vybavenie pre diagnostické oddelenie. Súčasťou projektu budú aj spoločné vzdelávacie aktivity, odborné workshopy a výmena skúseností medzi lekármi z oboch krajín.
„Cezhraničný projekt predstavuje významný krok v prehlbovaní odbornej spolupráce medzi našimi nemocnicami. Spoločne vytvárame priestor pre modernejšiu diagnostiku, rýchlejšiu výmenu poznatkov a širšie uplatnenie inovatívnych metód v klinickej praxi,“ uviedol generálny riaditeľ Kardiocentra Agel Košice-Šaca a Fakultnej nemocnice Agel Košice-Šaca František Sabol.
Projekt má najmä zlepšiť kvalitu a dostupnosť špičkovej diagnostiky pre pacientov v prihraničnom regióne a vytvoriť trvalé partnerstvo medzi slovenskými a maďarskými zdravotníckymi zariadeniami.
„Naším cieľom je vytvoriť spoločné štandardy vyšetrení a podporiť odborný rast našich tímov prostredníctvom tréningov a výmeny poznatkov. Vzájomná spolupráca so zahraničnými partnermi prináša nové perspektívy a prispieva k rozvoju modernej medicíny,“ doplnil medicínsky riaditeľ pre chirurgické odbory kardiocentra a člen predstavenstva nemocnice v košickej Šaci Ján Luczy.
