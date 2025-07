Kardioústav a jeho bývalý šéf sa mimosúdne dohodli

Košice 23. júla (TASR) - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach a bývalý generálny riaditeľ a predseda predstavenstva tohto ústavu František Sabol sa dohodli na urovnaní vzájomných súdnych sporov. Súčasťou mimosúdnej dohody je verejné ospravedlnenie a vyplatenie 60.000 eur zo strany ústavu Sabolovi, ktorý stiahne svoje žaloby. Vyplýva to z dohody o urovnaní z 15. júla tohto roka, zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.



VÚSCH sa kardiológovi v uplynulých dňoch už ospravedlnil za to, že v roku 2021 po jeho odvolaní z čela VÚSCH nebol vymenovaný do funkcie prednostu kliniky srdcovej chirurgie napriek tomu, že bol úspešným uchádzačom výberového konania. Na svojej webstránke a sociálnej sieti sa VÚSCH zároveň ospravedlnil „za články z roku 2021, v ktorých zazneli vyjadrenia na adresu prof. Sabola“.



Podľa dohody o urovnaní sa má dosiahnuť taký stav, "že žiadna zo zmluvných strán nebude mať voči druhej strane žiadne práva, povinnosti a ani iné nároky okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto dohode". Za VÚSCH ju podpísali podpredseda predstavenstva Marián Albert a členka predstavenstva Ingrid Schusterová. Termín na vyplatenie peňažnej sumy bol päť pracovných dní. Sabol, ktorý v súčasnosti vedie Kardiocentrum Agel aj nemocnicu v košickej Šaci, v zmysle dohody v daných prípadoch stiahne antidiskriminačnú žalobu a žalobu na ochranu osobnosti.



„Ja ako žalobca a takisto aj zástupcovia žalovanej strany sme sa dohodli, že k daným záležitostiam sa nebudeme vyjadrovať a považujeme túto situáciu za uzatvorenú,“ uviedol Sabol v reakcii pre TASR.



VÚSCH v stanovisku pre TASR potvrdil mimosúdnu dohodu o urovnaní s tým, že ju "z pohľadu efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami považujeme za najvhodnejšie riešenie predmetného prípadu".



Z vedenia VÚSCH odvolal známeho kardiochirurga 4. februára 2021 vtedajší minister zdravotníctva za OĽANO Marek Krajčí, ktorý do funkcie na jeho miesto vymenoval Antona Juru. V auguste 2021 sa novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom VÚSCH, a. s., stal Štefan Lukačín. Sabol po odchode z VÚSCH založil Kardiocentrum Agel Košice-Šaca, ktorého je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva. Od januára 2025 vedie aj Nemocnicu Agel Košice-Šaca.