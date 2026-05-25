Karel Hirman sa vzdal kandidatúry na predsedu Košického kraja
Autor TASR,aktualizované
Košice 25. mája (TASR) - Bývalý minister hospodárstva Karel Hirman nebude kandidovať na predsedu Košického samosprávneho kraja. Kandidát mimoparlamentnej strany Demokrati v pondelok oznámil, že sa v jesenných krajských voľbách vzdáva kandidatúry v prospech kandidáta PS Mariána Porvažníka. Rozhodnutie označil za výsledok dohody partnerov, ktorí podpísali memorandum o spoločnom postupe.
„Som rád, že môžem po tomto skutočne objektívnom a férovom procese, ktorý bol zakotvený v spomínanom memorande, dnes oznámiť, že sa vzdávam svojej kandidatúry na post župana v prospech pána Porvažníka,“ povedal Hirman. Dodal, že Demokrati budú svojho partnera aktívne podporovať počas kampane. Hirman svoju kandidatúru ohlásil 12. marca.
Memorandum, v rámci ktorého sa sedem politických subjektov dohodlo na podpore jedného spoločného kandidáta, podpísali v apríli. Súčasťou dohody sú Progresívne Slovensko, SaS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, Občianska konzervatívna strana a DS-ODS.
„Prieskumy ukázali, že najsilnejšiu podporu verejnosti má Marián Porvažník a v zmysle memoranda sa stáva naším spoločným kandidátom, ktorého budeme jednotne podporovať,“ povedal košický krajský predseda SaS Peter Čech. Dodal že partneri pokračujú v spolupráci pred voľbami do KSK. „Neodkladne vytvoríme spoločnú koaličnú radu a naším najbližším cieľom je vytvoriť aj spoločnú kandidátku. Uzavrieme ju do konca júna, doladíme spoločný program a podpíšeme koaličnú dohodu do volieb do VÚC. Ideme do toho spoločne, ideme vyhrať,“ doplnil Čech.
Spoločný postup podľa Porvažníka im dáva šancu na úspech v krajských voľbách. Prieskumy, ktoré vykonali, im ukazujú, že majú reálnu šancu v októbri politicky zvíťaziť. Dodal, že chcú rokovať aj s ďalšími kandidátmi. „V najbližšom čase budeme iniciovať rozhovory s Luciou Gurbáľovou a budeme hľadať spoločnú cestu tak, aby sme vytvorili predpoklady na politickú zmenu. Košický kraj si už nemôže dovoliť viac káuz a kšeftov. Potrebujeme nastúpiť cestu k úspechu,“ povedal Porvažník.
Kandidatúru na predsedu Košický samosprávny kraj už verejne ohlásili aj košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová, nezávislý kandidát Džemal Kodrazi a za stranu Hlas-SD súčasný poslanec parlamentu a splnomocnenec vlády pre odstraňovanie regionálnych rozdielov a plán obnovy v oblasti východného Slovenska Igor Šimko. Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.
