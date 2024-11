Kariérne dni na SPU umožnia kontakt študentov so zamestnávateľmi

Nitra 13. novembra (TASR) - Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre majú možnosť stretnúť sa so svojimi potenciálnymi zamestnávateľmi na pravidelných Kariérnych dňoch. Ako informovala SPU, začali sa 12. novembra na Technickej fakulte. Na ďalších piatich fakultách univerzity sa budú postupne konať až do 19. marca.



Kariérne dni sú iniciatívou, v rámci ktorej zástupcovia slovenských i nadnárodných podnikov, spoločností a personálnych agentúr prezentujú študentom perspektívne uplatnenie v praxi priamo na pôde univerzity. "Možnosť stretnúť sa so zamestnávateľmi, získať informácie o pracovných príležitostiach, stážach a pracovných pozíciách ešte počas štúdia na vysokej škole je jedným z najväčších benefitov podujatia," uviedla hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Súčasťou Kariérnych dní budú aj prednášky spoločností, ktoré študentom pomôžu nadobudnúť praktické zručnosti a skúsenosti potrebné pre získanie dobrého zamestnania alebo naštartovanie podnikania. Prezentácie a osobný rozhovor formou diskusie zasa študentom umožnia získať poznatky a informácie o aktuálnych trendoch a technológiách v agropotravinárskom priemysle. "Podujatie pomáha študentom pripraviť sa na svoju budúcu kariéru a zároveň posilňuje väzby medzi akademickým prostredím a agropotravinárskym priemyslom, v ktorom kvalifikovaní poľnohospodárski inžinieri stále chýbajú," doplnila hovorkyňa.



Ako pripomenula, novinkou tohtoročných Kariérnych dní na SPU je, že ich bude samostatne organizovať každá fakulta. Po Technickej fakulte, kde sa uskutočnili 12. novembra, sa budú konať 19. novembra na Fakulte ekonomiky a manažmentu. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov i Fakulta biotechnológie a potravinárstva pripravujú podujatie na 4. decembra. Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva sa budú Kariérne dni konať 12. a 13. februára 2025 a na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja 19. marca 2025.