Karlova Ves i Dúbravka hľadajú pomocníkov na organizáciu testovania

Bratislava 21. októbra (TASR) - Niektoré mestské časti Bratislavy začali s hľadaním dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomôcť pri plánovanom celoplošnom testovaní (30. 10. - 1. 11. a 6. 11. - 8. 11.). Výzvy zverejnili na sociálnej sieti Karlova Ves i Dúbravka.



Obe mestské časti prosia o pomoc pri administratívnych a organizačných úlohách, súvisiacich s testovaním. Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom. Karlova Ves v ozname spresňuje, že hľadá približne 200 dobrovoľníkov.



Podľa informácií Ministerstva obrany (MO) SR, ktoré je koordinátorom plošného testovania, prislúcha tým, ktorí budú ako nezdravotnícky personál pomáhať, odmena 50 eur na jeden odpracovaný deň na základe uzavretej dohody.



Starostka bratislavských Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová upozornila, že celé administratívno-organizačné zabezpečenie je "na pleciach" samosprávy. "Keďže mestská časť nemá potrebné personálne kapacity, uvítame pomoc dobrovoľníkov a administratívnych síl. Dobrovoľníci budú pomáhať pri organizácii, nie testovaní," vyzvala s tým, aby sa zdraví záujemcovia od 18 do 50 rokov prihlásili v stredu do 16.00 h. "Napriek nedostatočným informáciám o zabezpečení a organizovaní testovania, ako aj priebehu celej akcie, sme pripravení zvládnuť aj túto výzvu," deklaruje starostka.



Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti uviedol, že ide o 'šibeničný' termín testovania, keďže na voľby sa samosprávy organizačne pripravujú niekoľko mesiacov. "Ak malo podľa pôvodných správ testovanie stáť na vojakoch a zdravotníkoch, najbližšie máme ako samospráva na každé odberové miesto dodať troch pracovníkov a troch dobrovoľníkov. Ak býva problém zohnať ľudí na voľby, asi ťažko predpokladať, že sa budú biť o rizikové odberové miesta," spresnil. Štát sa podľa Kusého opäť raz spolieha na to, že zadané úlohy samosprávy zvládnu. "Mrzí ma, že sme neboli o tomto zámere vlády informovaní skôr, aby sme získali viac času na prípravu testovania," poznamenal. Testovanie sa má konať vo volebných okrskoch, ktoré má Nové Mesto väčšinou v školách. Deň po testovaní už budú musieť byť podľa starostu školy pripravené a hlavne bezpečné, aby mohli prijať žiakov na vyučovanie.



"Zatiaľ je výrazne viac nezodpovedaných ako zodpovedaných otázok. Nakoniec väčšinu práce budú musieť zabezpečiť zdravotníci a samospráva," napísal starosta bratislavskej Rače Michal Drotován, ktorý ľudí vyzval, aby ho kontaktovali, ak majú záujem pomôcť. Starosta bratislavských Vajnôr Michal Vlček potvrdil, že samosprávy nemajú dostatok informácií. "Riešime, okrem iného, aj také detaily, ako je vstupovanie a vychádzanie z budov počas testovania," uviedol. Starosta taktiež zháňa dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať administratívne zabezpečovať priebeh testovania. "Neviem, či štát pre týchto dobrovoľníkov zabezpečí dostatočné ochranné pomôcky, a preto sme dnes my preventívne objednali ochranné vybavenia pre každého dobrovoľníka, ktorý sa prihlási," skonštatoval. Dobrovoľníkov hľadajú aj bratislavské Podunajské Biskupice.



Testovanie sa má realizovať v určených dňoch od 08.00 do 20.00 h. Má byť dobrovoľné. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) hovoril o tom, že tí, ktorí sa na testovaní nezúčastnia, by mali pod hrozbou pokuty ostať v desaťdňovej karanténe. Viacerí právnici vrátane ústavných legitímnosť takéhoto opatrenia spochybnili. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády povedal, že otázka tohto opatrenia je ešte otázkou diskusie. "Naším zámerom je to urobiť tak, aby to bolo v súlade s legislatívou a aby to bolo dostatočne motivačné pre ľudí," povedal o účasti na plošnom testovaní.