Karlova Ves má schválený rozpočet, polovica výdavkov pôjde do školstva

Bratislava 15. decembra (TASR) – Bratislavská Karlova Ves bude v roku 2021 hospodáriť so sumou 17.480.585 eur. Rozpočet, ktorý na strane bežných príjmov a výdavkov ráta s prebytkom na úrovni 429.405 eur, schválili karloveskí poslanci v utorok popoludní.



"Rozpočet sme museli zostaviť s určitou opatrnosťou vzhľadom na pandémiu a možné výpadky v daňových príjmoch, ktoré ako samospráva môžeme mať. Situáciu budeme sledovať a v prípade, že by bol vývoj priaznivý, pustíme sa aj do väčších investícií," uviedol k rozpočtu vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.



Polovica výdavkov (8.711.470 eur) pôjde do oblasti školstva a vzdelávania. Celkové výdavky do sociálnej oblasti, na denné centrá pre seniorov, domácu opatrovateľskú službu, stravovanie seniorov a ďalšie ostanú na úrovni 286.800 eur.



Až o tretinu viac prostriedkov investuje Karlova Ves na budúci rok do oblasti údržby zelene a drevín. Do verejných priestorov a detských ihrísk poputuje namiesto tohtoročných 25.000 až 110.000 eur. V pláne je vybudovanie nových ihrísk v školských areáloch v Základnej škole na Karloveskej 61 aj v Spojenej škole na Tilgnerovej 14. Na účely výmeny povrchov ihrísk alokovali miestni poslanci 50.000 eur.