< sekcia Regióny
Karlova Ves musí zrušiť tri svoje rezidentské zóny
Dostali sme upozornenie a protest od prokurátorky. V ochrane rezidentov nemôžeme pokračovať, konštatuje starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová vo videu na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Bratislavská Karlova Ves musí zrušiť tri rezidentské zóny, ktoré v uplynulých rokoch zriadila. Ide o parkovacie zóny Silvánska (2016), Veternicová/Hlaváčiková (2017) a Nábělkova (2024). Dôvodom je protest prokurátora, v ktorom konštatuje, že po zmene zákona je rezidentské parkovanie kompetenciou hlavného mesta, nie mestskej časti. Nevyhovieť protestu samospráva neplánuje. Argumentuje tým, že v tom prípade by ju mohla prokuratúra zažalovať na súde, čo nie je jej zámerom.
„Dostali sme upozornenie a protest od prokurátorky. V ochrane rezidentov nemôžeme pokračovať,“ konštatuje starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová vo videu na sociálnej sieti.
Šéfku miestnej samosprávy mrzí, že mestská časť musí zrušiť ochranu obyvateľov s trvalým pobytom na prednostné parkovanie na uliciach, kde bývajú. Pôvodné zóny musia byť zároveň zahrnuté do celomestského parkovacieho systému PAAS.
Karlova Ves pritom predpokladala, že spomínané tri rezidentské zóny s preferenciou domácich vodičov budú pre celomestskú parkovaciu zónu predlohou. „Spoliehali sme sa, že náš systém bude prechodom, na ktorý plynulo nadviaže celomestská parkovacia politika. Nestalo sa tak,“ podotýka Čahojová kritizujúc, že na území Karlovej Vsi nebola od vlaňajšieho októbra celomestská parkovacia politika rozšírená ani o jednu ulicu. „Napriek nášmu naliehaniu mesto nestíha zavádzať ďalšie zóny regulovaného parkovania v očakávanom čase,“ poznamenáva Čahojová. Mestská časť je podľa nej zároveň pripravená na hlavné mesto naliehať, aby parkovaciu politiku v Karlovej Vsi zaviedlo čo najskôr v najproblematickejších lokalitách.
Iný názor ako prokuratúra v prípade rezidentského parkovania mala v minulosti napríklad aj Petržalka. Prokuratúra sa viackrát vyjadrila, že Petržalský parkovací systém, tzv. PPS (modré čiary), je prevádzkovaný v rozpore so zákonom. Je toho názoru, že akýkoľvek systém rezidentského parkovania je v súčasnosti v Bratislave možné prijať len prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta. Starosta Petržalky Ján Hrčka má dlhodobo opačný názor, parkovací systém považuje za legálny a platný.
„Dostali sme upozornenie a protest od prokurátorky. V ochrane rezidentov nemôžeme pokračovať,“ konštatuje starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová vo videu na sociálnej sieti.
Šéfku miestnej samosprávy mrzí, že mestská časť musí zrušiť ochranu obyvateľov s trvalým pobytom na prednostné parkovanie na uliciach, kde bývajú. Pôvodné zóny musia byť zároveň zahrnuté do celomestského parkovacieho systému PAAS.
Karlova Ves pritom predpokladala, že spomínané tri rezidentské zóny s preferenciou domácich vodičov budú pre celomestskú parkovaciu zónu predlohou. „Spoliehali sme sa, že náš systém bude prechodom, na ktorý plynulo nadviaže celomestská parkovacia politika. Nestalo sa tak,“ podotýka Čahojová kritizujúc, že na území Karlovej Vsi nebola od vlaňajšieho októbra celomestská parkovacia politika rozšírená ani o jednu ulicu. „Napriek nášmu naliehaniu mesto nestíha zavádzať ďalšie zóny regulovaného parkovania v očakávanom čase,“ poznamenáva Čahojová. Mestská časť je podľa nej zároveň pripravená na hlavné mesto naliehať, aby parkovaciu politiku v Karlovej Vsi zaviedlo čo najskôr v najproblematickejších lokalitách.
Iný názor ako prokuratúra v prípade rezidentského parkovania mala v minulosti napríklad aj Petržalka. Prokuratúra sa viackrát vyjadrila, že Petržalský parkovací systém, tzv. PPS (modré čiary), je prevádzkovaný v rozpore so zákonom. Je toho názoru, že akýkoľvek systém rezidentského parkovania je v súčasnosti v Bratislave možné prijať len prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta. Starosta Petržalky Ján Hrčka má dlhodobo opačný názor, parkovací systém považuje za legálny a platný.