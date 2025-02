Plynári aj v piatok preverujú stovky hlásení na zápach v Bratislave

Karlova Ves, foto z archívu. Foto: TASR - Pavol Zachar

Karlova Ves odporúča obyvateľom pre zápach momentálne nevetrať



SHMÚ nezaznamenal zvýšenie znečisťujúcich látok v Bratislave



Bratislava 21. februára (TASR) - Hasiči a plynári aj v piatok preverujú stovky hlásení na podozrivý zápach vo viacerých mestských častiach v Bratislave. Zemný plyn podľa spoločnosti SPP - Distribúcia nie je zdrojom zápachu. Hasiči ozrejmili, že zápach, ktorý sa v hlavnom meste šíri už dlhšie, nesúvisí so stredajším (19. 2.) únikom chlóru v priemyselnom areáli na Vajnorskej ulici. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči.Spoločnosť SPP - Distribúcia potvrdila, že aj v piatok eviduje približne stovku hlásení na podozrivý zápach v bratislavských mestských častiach Nové Mesto, Staré Mesto, Rača, Kramáre, Lamač, ktorý sa šíri už tretí deň. Zemný plyn podľa nej nie je zdrojom zápachu. "ozrejmil pre TASR hovorca spoločnosti Milan Vanga.Hasiši podľa Kočiho vykonávajú činnosť súvisiacu s identifikáciou zdroja zápachu v mestských častiach Dúbravka, Nové Mesto a Karlova Ves. "" uviedol pre TASR Koči.Priblížil, že hasiči pri svojej činnosti využívajú skenovací infračervený systém na meranie nebezpečných látok v ovzduší, ktorý dokáže monitorovať ovzdušie v rozsahu 360° okolo prístroja. "," vysvetlil Koči.Polícia a hasiči v stredu zasahovali v blízkosti chemického závodu v bratislavskom Novom Meste, kde malo pri výkopových prácach dôjsť k úniku chemickej látky. Viacero osôb, ktoré prišli do kontaktu s chemickou látkou, bolo hospitalizovaných.Bratislavská Karlova Ves eviduje viaceré podnety obyvateľov o šíriacom sa plynovom zápachu. Odvolajúc sa na plynárov im mestská časť odporúča momentálne nevetrať. Informuje o tom na sociálnej sieti.odkazuje samospráva.Na území hlavného mesta cítiť neznámy zápach už niekoľko dní.Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) nezaznamenala v stredu (19. 2.) zvýšené koncentrácie monitorovaných znečisťujúcich látok v Bratislave. Pre TASR to uviedla riaditeľka úseku kvality ovzdušia SHMÚ Veronika Mináriková v súvislosti so zápachom, ktorí cítili ľudia v niektorých častiach hlavného mesta.Poukázala na to, že z areálu bývalého chemického závodu Istrochem na Vajnorskej ulici v Bratislave došlo k úniku sírovodíka. "" priblížila Mináriková.Sírovodík podľa odborníčky pravidelne monitorujú na stanici Slovnaft vo Vlčom hrdle v Bratislave. Tvrdí, že merania zo stredy nepreukázali neobvyklé zvýšené koncentrácie sírovodíka.Mináriková pokračuje, že v súvislosti s hláseným zápachom vo štvrtom bratislavskom okrese sa ako pôvodca identifikovala látka s intenzívnym zápachom, ktorá bola pravdepodobne prepravovaná po železnici. "" skonštatovala.Na zápach sa v stredu sťažovali obyvatelia v niektorých častiach Bratislavy, napríklad v mestskej časti Dúbravka či Lamač, ale aj na Kramároch. Podľa spoločnosti SPP - Distribúcia to nespôsobil únik zemného plynu.