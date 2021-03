Karlova Ves otvorí od utorka väčšinu svojich materských škôl

Bratislava 22. marca (TASR) - Karlova Ves v utorok (23. 3.) otvorí osem z deviatich materských škôl (MŠ). Otvoria sa aj jedálne, ktoré deťom zabezpečia potrebné stravovanie. Rozhodnutie samosprávy sa odvíja od zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie.



"Deti rodičov, ktorí pracujú v záchranných zložkách, rovnako deti rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje pracovať z domu, sa vrátia už do svojich pôvodných MŠ. Pribudnú k nim už aj predškoláci," konkretizuje mestská časť.



Deti zo škôlky na Kolískovej, ktorá sa rekonštruuje, budú do veľkonočných sviatkov navštevovať MŠ na Majerníkovej ulici a MŠ na Ulici Ladislava Sáru. "V prípade priaznivej situácie pred sviatkami sa po Veľkej noci vrátia do MŠ už všetky deti," dodala samospráva, pripomínajúca, že o návrate všetkých žiakov 1. stupňa základných škôl po Veľkej noci sa má rozhodnúť do konca aktuálneho pracovného týždňa.