Karlova Ves otvorila prvé inkluzívne detské ihrisko

Bratislava 24. novembra (TASR) – Kolotoč pre deti na invalidnom vozíku, hojdačka pre deti s epilepsiou či inkluzívna cvičebná workoutová zostava pre zdravotne znevýhodnenú mládež, ale aj štandardné hracie prvky pre zdravé deti. Aj to ponúka prvé inkluzívne detské ihrisko na Adámiho ulici v bratislavskej Karlovej Vsi. Mestská časť ho v stredu odovzdala do užívania.povedala na brífingu starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.Samotnej rekonštrukcii predchádzala anonymná anketa, v ktorej mestská časť oslovila rodičov zdravotne znevýhodnených detí. Diagnostikované majú rôznorodé ochorenia vrátane epilepsie, poruchy autistického spektra, detskej mozgovej obrny, ochrnutia dolných končatín, Downovho syndrómu, svalovej dystrofie či rôznych ďalších mentálnych aj motorických postihnutí. Samospráva sa zaujímala, aký hrací prvok by na ihrisku privítali. Do hlasovania sa zapojili rodičia detí vo veku od jedného do 16 rokov, najviac vo veku od štyroch až siedmich rokov.Na novom ihrisku pribudol okrem hracích prvkov aj mobiliár, lavičky, stoly či koše. Opravený je múrik okolo pieskoviska, schody do pieskoviska sú obložené drevom, pribudla tiež drevená rampa na ľahší prístup do pieskoviska. Osadená bola tiež zámkový dlažba či mlatový chodník. Nechýbajú ani tabule s piktogramom odporúčanej vekovej kategórie pre jednotlivé hracie prvky. Samospráva mala pôvodne rekonštrukciu naplánovanú na niekoľko etáp v priebehu v dvoch či troch rokov, nakoniec vo svojom rozpočte vyčlenila financie tento rok.Nové ihrisko vítajú aj rodičia detí, ich budovanie takýchto ihrísk je podľa nich raritou.skonštatovala Andrea Škovierová Dragošeková, matka dvoch zdravotne znevýhodnených detí a zakladateľka OZ Meli Beli, ktoré šíri osvetu o epilepsii a pomáha deťom s týmto ochorením.