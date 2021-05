Karlova Ves plánuje do leta komplexnejšie opravy určených komunikácií

Bratislava 7. mája (TASR) – V Karlovej Vsi plánujú v najbližšom období okrem opravy výtlkov zrealizovať i komplexnejšie rekonštrukcie komunikácií. Do začiatku leta chce samospráva obnoviť tiež dopravné značenie a vymeniť poškodené značky.



"V súčasnosti pripravujeme zoznam komunikácií, ktoré plánujeme opraviť," informoval hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes. "Navrhnutý zoznam oddelenia dopravy miestneho úradu sa upravuje podľa požiadaviek a podnetov obyvateľov, poslancov, ktorí najlepšie poznajú svoje okolie," spresnil. Investícia by mala predstavovať 50.000 eur.



V rámci plánovaných prác sa bude na konkrétnych miestach vymieňať asfaltový povrch, vymieňať alebo dopĺňať obrubníky a realizovať bezbariérové úpravy. "Súčasťou prác budú aj opravy schodísk, ktoré má mestská časť zverené do správy," upozornila vedúca oddelenia dopravy karloveského úradu Jana Španková.



Mestská časť plánuje aj obnovu priechodov pre chodcov. "V súčasnosti máme zmapovaný ich stav, v prvej fáze sú vybraté tie, ktoré si vyžadujú len obnovu značenia. V druhej fáze tie, kde okrem obnovy plánujeme bezbariérové úpravy chodníkov," doplnila Španková