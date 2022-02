Karlova Ves požiada štát urgentne riešiť výskyt diviakov v meste

Bratislava 10. februára (TASR) - Bratislavská Karlova Ves požiada štát o urgentné riešenie výskytu diviakov na území mestskej časti i v iných lokalitách hlavného mesta. Tému otvorila karloveská starostka Dana Čahojová aj na štvrtkovom rokovaní mestskej rady, kde získala podporu zástupcov mesta i ostatných bratislavských mestských častí. Pre TASR to potvrdil hovorca karloveskej samosprávy Branislav Heldes.



Akútnym problémom s vysokým stavom diviakov v Bratislave by sa podľa tunajších samospráv už mali vážne zaoberať štátne orgány, predovšetkým Štátna veterinárna a potravinová správa SR.



"Vzhľadom na mimoriadnu situáciu Karlova Ves pripravila oficiálnu žiadosť o urgentné riešenie situácie, ktorú zasiela ministrovi životného prostredia a ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Je nevyhnutné, aby štátne inštitúcie konečne začali venovať tomuto javu primeranú pozornosť," povedal Heldes.



Karlova Ves pripomína, že nemá oprávnenie ani zákonnú možnosť eliminovať výskyt diviakov na svojom území. Pravidelne však žiada okresný úrad o mimoriadne povolenia pre poľovníkov štátnych či mestských lesov. "Doterajšie zásahy poľovníkov sú evidentne nedostatočné," poznamenal Heldes.



Dôvodom, prečo sa diviaky objavujú v Karlovej Vsi, ale aj okolitých častiach Bratislavy, je podľa karloveskej samosprávy ich premnoženie a zároveň aj zvýšený pohyb ľudí v prímestských lesoch. V uplynulých dňoch diviakov zaznamenali na električkovej trati na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu či pred vchodom do novej budovy Slovenského národného divadla.



Predseda poľovníckej spoločnosti Devínska Kobyla Ján Martinovič tvrdí, že premnožený stav diviakov v hlavnom meste a jeho okolí je jeden zo znakov globálneho otepľovania. "Kým pred mnohými rokmi samica vrhla ročne maximálne päť mláďat, pretože podmienky pre život boli v minulosti náročnejšie, dnes štandardne vrhne päť mláďat na jar aj na jeseň," priblížil. Diviaky v súčasnosti, ako tvrdí, netrápi krutá zima a ani nedostatok potravy.



Mestské lesy v Bratislave pripisujú výrazne vyšší počet diviakov, ako je prirodzený stav, dostatku potravy a absencii prirodzeného predátora, napríklad vlka. Bratislavské mestské časti opakovane žiadajú svojich obyvateľov nevyhadzovať z balkónov žiadne potraviny, nenechávať zvyšky potravy v okolí odpadových košov a pri strete s diviakmi mať psa na vôdzke. Ak ľudia zbadajú diviaky v obývanom území, mali by kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.