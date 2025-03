Bratislava 18. marca (TASR) - Bratislavská Karlova Ves prijíma návrhy na zápis do zoznamu pamätihodností. Obyvatelia ich môžu posielať do 31. marca. Urobiť tak môžu elektronicky alebo poštou. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti. Môže ísť o stavby, umelecké diela či významné historické udalosti, pamätné dni alebo podujatia.



"V súčasnom zozname sa nachádzajú pamätihodnosti, ktoré sú spojené s obdobím, keď bola Karlova Ves ešte dedinou," konštatuje vedúca oddelenia kultúry Ľubica Janegová.



Po roku 1964 sa však podľa nej začala výstavba karloveských sídlisk, ktoré navždy zmenili jej charakter i tvár. Najprv v 60. a 70. rokoch bolo postavené sídlisko na mieste pôvodnej Karlovej Vsi, následne v 80. a 90. rokoch na Dlhých dieloch. S tým bola spojená aj výstavba nových budov, umeleckých diel, fontán, parkov či iných objektov. "Podľa nášho názoru si niektoré z nich zaslúžia zápis do zoznamu pamätihodností Karlovej Vsi," podotýka Janegová.



Návrh na zápis by mal obsahovať popis pamätihodnosti, kde sa nachádza, podľa možnosti dátum vzniku a stručné zdôvodnenie návrhu. Chýbať by nemali ani údaje o navrhovateľovi vrátane kontaktu. Všetky návrhy budú predložené na prerokovanie v odbornej komisii a následne schválené miestnym zastupiteľstvom. Potom bude návrh na doplnenie zoznamu poslaný Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.



Pamätihodnosti majú spravidla lokálny význam a garantom ich ochrany je obec. Sú pre danú obec charakteristické, majú trvalé hodnoty a ich význam je preto nezanedbateľný. Zoznam pamätihodností má štyri kategórie. Sú to nehnuteľné pamätihodnosti (napríklad budovy či drobná architektúra), hnuteľné veci, nehmotné pamätihodnosti (udalosti, pamätné dni) a zaniknuté pamätihodnosti (nehnuteľné alebo hnuteľné).



Karlova Ves má zoznam pamätihodností od roku 2010, keď bol schválený miestnym zastupiteľstvom. Pôvodne obsahoval 15 položiek. V súčasnosti je v zozname zapísaných 24 pamätihodností.