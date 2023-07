Karlova Ves pripomína, že fontány neslúžia na kúpanie, majú ochladiť

Bratislava 9. júla (TASR) – Fontány neslúžia na kúpanie, voda z nich nie je vhodná ani na osvieženie, keďže je chemicky upravovaná. Úlohou fontán je najmä ochladiť a zvlhčiť okolitý vzduch. Pripomína to bratislavská Karlova Ves. Mestská časť zároveň apeluje, aby obyvatelia, najmä deti, nehádzali do fontán cudzie predmety, ktoré by ich mohli poškodiť.



"Fontánam neprospieva prítomnosť cudzích predmetov, ktoré môžu poškodiť rozvodový systém a trysky. Deti by preto do fontán nemali hádzať kamienky, trávu, lístie či iné predmety, ktoré by mohli poškodiť jednotlivé časti fontán," odkazuje samospráva na sociálnej sieti.



Obyvatelia by zároveň nemali zabúdať ani na to, že takéto fontány neslúžia ani na kúpanie, v takomto prípade treba využiť kúpaliská či prírodné areály. Voda tiež nie je vhodná na konzumáciu, keďže býva často chemicky upravovaná a mechanicky filtrovaná. Nie je ani preverovaná laboratórnymi analýzami. "Ak sa niekto vo fontáne osviežuje alebo ju dokonca pije, robí tak výlučne na vlastné riziko," podotýka hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava Katarína Nosálová.



V Karlovej Vsi sa nachádza päť funkčných fontán na verejnom priestranstve. Obľúbenými sú najmä fontány na Námestí sv. Františka a na pešej zóne na Pribišovej ulici, obe sú v správe mestskej časti. Spomedzi fontán vyčnieva podľa mestskej časti najviac fontána Rodina. Kaskádová fontána bola v roku 2021 kompletne zrekonštruovaná vrátane dlažby v jej okolí. Zvyšné dve fontány spravované hlavným mestom sú súčasťou sídliskovej výstavby na Jurigovom námestí a Adámiho ulici.



"Zaujímavá fontána sa nachádza aj v areáli Vodárenskej záhrady. Ide o bronzovú plastiku chlapca, ktorý drží v rukách žeriava. Súsošie bolo uložené v depozite Múzea mesta Bratislavy a do záhrady bolo premiestnené počas jej rekonštrukcie," približuje samospráva.