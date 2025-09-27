< sekcia Regióny
Karlova Ves rozšíri zoznam pamätihodností o päť nehnuteľností
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Bratislavská Karlova Ves rozšíri svoj zoznam pamätihodností o ďalších päť hmotných nehnuteľností. Najnovšie by doň malo pribudnúť Karloveské centrum kultúry, Fontána Rodina, Jurigovo námestie, Iuventa a Remiášov kríž. Vyplýva to z návrhu, ktorý tento týždeň schválilo miestne zastupiteľstvo.
„Na základe návrhov obyvateľov a v spolupráci s odbornou verejnosťou sme navrhli doplniť zoznam pamätihodností o Karloveské centrum kultúry, čo je významná kultúrna inštitúcia s viac ako 60-ročnou tradíciou. Do zoznamu sme zaradili aj Fontánu Rodina, čo je umelecký a komunitný symbol Karlovej Vsi,“ uviedol pre TASR hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.
Do zoznamu by malo pribudnúť aj Jurigovo námestie, ktoré je podľa mestskej časti urbanisticky významným verejným priestorom historicky spojeným s vývojom sídliska. Rovnako tak budova Iuventy, teda bývalej budovy Ústredného domu pionierov a mládeže Klementa Gottwalda na Karloveskej ulici.
Pamätihodnosťou bude aj Remiášov kríž na križovatke Karloveskej a Botanickej ulice, kde 29. apríla 1996 pri výbuchu automobilu tragicky zahynul bývalý policajný dôstojník a protikorupčný aktivista Róbert Remiáš. Kríž symbolizuje úctu k obeti a zároveň predstavuje výraz občianskeho odporu voči bezpráviu a nejasnostiam, ktoré sprevádzali politické udalosti 90. rokov na Slovensku. „Jeho poloha na frekventovanej križovatke zdôrazňuje verejný charakter diela a jeho význam pre kolektívnu pamäť,“ približuje samospráva.
