Karlova Ves sa pripravuje na zapojenie do regulovaného parkovania

Bratislava 6. júla (TASR) – Bratislavská Karlova Ves sa pripravuje na zapojenie celomestského systému regulovaného parkovania (PAAS). Mestská časť plánuje tri parkovacie zóny. Tou prvou má byť zóna nachádzajúca sa v jej spodnej časti medzi električkovou radiálou a Líčším údolím. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



"Postupne sa pripravujú jednotlivé časti zóny, ktoré sa po schválení budú pripájať do PAAS," konštatuje vedúca oddelenia dopravy miestneho úradu Jana Španková.



Mestská časť má spracovaný návrh projektu organizácie dopravy prvej časti tejto zóny. Ohraničená je ulicami Špieszova, Čavojského, Fadruszova, Kempelenova, Tilgnerova. Zároveň mapuje ďalšiu časť predmetnej zóny, ktorá zahŕňa ulice Segnerova, Donnerova, Pod Rovnicami, Líščie údolie (časť od polikliniky) a Čárskeho.



"Takto ucelený celok bude predstavený verejnosti," približuje Španková. Následne bude zaslaný na Krajský dopravný inšpektorát a do operatívnej komisie bratislavského magistrátu na pripomienkovanie.



PAAS, ktorý magistrát označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory IV v Petržalke a Krasňany v Rači. Neskôr pribudli postupne viaceré zóny v Ružinove a v Starom Meste zóna Hlavná stanica - Blumentál.



Hlavné mesto má tento rok v pláne rozšírenie PAAS aj do iných mestských častí. Koncom júla by mala byť spustená zóna Centrum - Panenská v Starom Meste. V pláne je rozšíriť PAAS v Novom Meste o sídlisko Pokrok ležiace pozdĺž Račianskej ulice a tiež o lokality Zátišie, Ľudová štvrť, časť Pasienkov a Hostinského sídlisko. V Ružinove by malo ísť o lokalitu Štrkovec, ktorá je ohraničená ulicami Bajkalská, Ružinovská, Tomášikova a Trnavská cesta.



Plánované je tiež rozšírenie pre časť Dvory V a VI a okolie Šustekovej ulice v Petržalke či o zónu Záluhy-východ v Dúbravke.