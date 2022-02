Karlova Ves schválila zámer zariadenia pre seniorov na Borskej

Bratislava 22. februára (TASR) – V objekte bývalej škôlky na Borskej ulici v Karlovej Vsi má do troch rokov vzniknúť zariadenie celoročnej opatrovateľskej služby pre seniorov. Vyplýva to zo schváleného návrhu na prenájom objektu, ktorý v utorok popoludní schválili poslanci mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.



Samospráva na jeseň 2021 vyhlásila obchodno-verejnú súťaž na 30-ročný prenájom objektu s účelovým využitím pre zariadenie sociálnych služieb. Ponuku predložila spoločnosť, ktorá prevádzkuje podobné zariadenia v Borinke a Záhorskej Bystrici. Jej návrh na ročné nájomné za pozemok vo výške 48.000 eur a projektový zámer zariadenia celoročnej opatrovateľskej služby v kombinácii so zariadením pre seniorov alebo špecializovaným zariadením schválilo v utorok miestne zastupiteľstvo.



"Prevádzkovateľ bude v zariadení poskytovať opatrovateľské, ošetrovateľské, ubytovacie, stravovacie, zdravotné či fyzioterapeutické služby. V 18 dvojlôžkových izbách so sociálnym zázemím nájde prechodný alebo trvalý pobyt 36 seniorov," priblížila starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.



Objekt bude potrebné kompletne zrekonštruovať, nájomca odhaduje výšku investície na 1,5 milióna eur.