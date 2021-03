Karlova Ves využije 1,4 milióna eur z grantov na adaptačné opatrenia

Bratislava 5. marca (TASR) – Prostriedky z nórskych fondov a štátneho rozpočtu vo výške 1,4 milióna eur, ktoré bratislavská Karlova Ves získala na realizáciu adaptačných a mitigačných opatrení, majú prispieť k zvýšeniu odolnosti Karlovej Vsi voči zmene klímy. Zástupcovia samosprávy to uviedli v súvislosti so zverejnenou projektovou zmluvou v Centrálnom registri zmlúv. "Chceme znížiť uhlíkovú stopu mestskej časti, čo povedie k zlepšeniu kvality života, zdravia a celkovému skvalitneniu životných podmienok v Karlovej Vsi," spresnil plány mestskej časti jej hovorca Branislav Heldes.



Prostriedky v rámci projektu, ktorý potrvá do roku 2023, využije mestská časť na hĺbkovú zelenú obnovu materskej školy na Kolískovej ulici a Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici. Práce sa začali v roku 2020. Samospráva tiež plánuje v priestoroch zrenovovanej ZŠ otvoriť Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu. "Cieľom je, aby sme zvýšili povedomie obyvateľov o problematike klimatickej zmeny, ktorá sa týka nás všetkých,“ uviedol Heldes. Finančná injekcia umožní aj revitalizáciu verejného priestranstva parku Kaskády, zameraná bude na realizáciu vodozádržných opatrení a výsadbu zelene.



Bratislavská Karlova Ves spustila päťročný európsky projekt zameraný na adaptačné opatrenia v roku 2018. Jeho súčasťou bol napríklad aj prieskum a zber dát o dosahoch klimatických zmien a podnetoch pre revitalizáciu verejných priestorov. Rovnako samospráva merala koncentráciu oxidu uhličitého v triedach základnej školy, ktorá má prejsť renováciou.