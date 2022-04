Karlova Ves vyzýva na urýchlené otvorenie pošty na Borskej ulici

Bratislava 12. apríla (TASR) - Poštová pobočka na Borskej ulici by mala čo najrýchlejšie opätovne slúžiť obyvateľom. Zdôrazňuje to samospráva bratislavskej Karlovej Vsi, ktorá sa so žiadosťou obrátila na gesčného ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina). Vedenie Slovenskej pošty (SP) v reakcii poukazuje na to, že spomínanú pobočku bolo potrebné dočasne uzatvoriť vzhľadom na technický stav priestorov, o jej budúcnosti rozhodne audit nákladov potrebných na rekonštrukciu.



Mestská časť upozorňuje, že v 35-tisícovej Karlovej Vsi ostávajú v súčasnosti otvorené len dve pobočky SP. V súčasnosti zatvorená pobočka sa nachádza navyše v oblasti, kde žije veľa seniorov vrátane tých so zníženou mobilitou. "Ide o generáciu, ktorá preferuje tradičné spôsoby posielania a preberania zásielok či platenia faktúr. V zostávajúcich pobočkách sa koncentruje vyšší počet klientov, spomaľuje sa čas vybavenia klienta, čo prekáža aj mladším generáciám," priblížila situáciu starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. "Vyzvala som preto pána ministra, aby SP urgentne realizovala obnovu potrebnú pre znovuotvorenie pobočky," dodala.



Hovorkyňa SP Iveta Dorčáková v reakcii spresnila, že poštová pobočka na Borskej ulici sa zatiaľ neruší, od 15. februára je však dočasne zatvorená, keďže stav budovy a priestorov ohrozoval zdravie zamestnancov aj klientov pošty. "V súčasnosti prehodnocujeme náklady, ktoré by boli spojené s rekonštrukciou, a podľa výsledkov bude rozhodnuté o ďalšom pôsobení pobočky," dodala. Pripomenula, že komplexné portfólio služieb nájdu klienti v pobočkách SP na Karloveskej ulici i na Ulici Ľ. Fullu na Dlhých Dieloch každý pracovný deň od 8.00 h do 19.00 h. "V pobočke pošty na Karloveskej ulici príde k personálnemu posineniu pracovného tímu o troch zamestnancov, čo klientom umožní rýchlejšie vybavenie pri priehradkách," dodala Dorčáková.