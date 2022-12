Karlova Ves zatvorila pre chorobnosť tri školy

Bratislava 9. decembra (TASR) – V bratislavskej Karlovej Vsi museli pre chrípku a jej podobné respiračné ochorenia zatvoriť tento týždeň tri školy v pôsobnosti mestskej časti. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Od piatka do utorka (13. 12.) je zatvorená Spojená škola (SŠ) Tilgnerova. Počas týždňa sa neučilo na Základnej škole (ZŠ) Karloveská a Materskej škole (MŠ) L. Sáru, kde by sa mali deti a žiaci vrátiť v pondelok (12. 12.).



"Vzhľadom na to, že vysoká chorobnosť sa týka aj zamestnancov škôl a u detí je naprieč všetkými ročníkmi, dištančné vyučovanie školy neposkytujú," podotýka samospráva.



Pre vysokú chorobnosť zatvorila niekoľko základných a materských škôl napríklad aj mestská časť Nové Mesto, všetkých 12 materských škôl dočasne zatvorila aj Dúbravka.