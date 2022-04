Karlovešťania rozhodnú o využití participatívneho rozpočtu

Bratislava 11. apríla (TASR) - Od pondelka až do 25. apríla môžu obyvatelia bratislavskej Karlovej Vsi hlasovať pre projekty, ktoré dostanú finančnú podporu z Participatívneho rozpočtu Karlovej Vsi (PARTeR). O prostriedky z alokácie v celkovej výške 20.000 eur sa uchádza 16 projektov.



"Participatívny rozpočet umožňuje vyššiu mieru zapojenia našich obyvateľov najmä do skvalitňovania spoločných verejných priestorov. Ak sa takáto forma spoluúčasti osvedčí, radi ju podporíme do budúcna aj vyššou čiastkou," povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.



Prihlásené projekty sú zamerané na rôzne oblasti života v Karlovej Vsi, od drobných zlepšení verejných priestorov, cez rodinné tvorivé dielne až po dokument o Karloveskom potoku. Maximálna podpora pre jeden projekt je 2000 eur.



"Karlovešťania si v hlasovaní vyberú maximálne štyri projekty, každému môžu dať jeden hlas. Podrobné informácie o hlasovaní nájdu záujemcovia na webovej stránke Karlovej Vsi," dodala iniciátorka projektu participatívneho rozpočtu, poslankyňa miestneho zastupiteľstva Anna Zemanová.