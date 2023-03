Karman má obavy, že električka v 2024 po Janíkov dvor premávať nebude

Bratislava 13. marca (TASR) – Nesplnenie už prvého míľnika stavebných prác i aktuálny obraz nízkeho počtu pracovníkov na predĺžení električkovej trate v bratislavskej Petržalke vyvolávajú obavy, že električka v roku 2024 premávať ešte nebude. Pre TASR to po kontrolnom dni na stavbe uviedol bratislavský mestský a zároveň petržalský miestny poslanec Ján Karman. Verí však, že po podpise zmluvy, ktorou mesto získalo eurofondy, sa práce zintenzívnia. Očakáva to aj šéf bratislavskej mestskej dopravnej komisie Jozef Uhler.



"Je zrejmé, že podpis nenávratného finančného príspevku bol chýbajúcim článkom pre upokojenie situácie a verím, že prispeje k zintenzívneniu stavebných prác," skonštatoval Karman.



Dúfa, že zabezpečenie financovania bude dostatočným dôvodom na včasné plnenie nového harmonogramu prác. Podľa neho by mali byť stavebné práce ukončené do konca septembra 2024. Pozitívne vníma vyjadrenia zástupcu zhotoviteľa počas minulotýždňového kontrolného dňa, ktorý taktiež očakáva zintenzívnenie prác. "Som rád, že takáto vec zaznela, pretože práce je na stavbe veľa a čas je obmedzený," poznamenal Karman s tým, že na kladné hodnotenie priebehu stavebných prác mu však chýba čulejší stavebný ruch.



Stavbu električkovej trate označuje za najväčší infraštruktúrny projekt, za ktorého úspech i neúspech nesie plnú zodpovednosť bratislavský magistrát. Chyby podľa poslanca nerobí len ten, čo nerobí nič a komplikácie sú prirodzené. Tie je však podľa neho potrebné predvídať a vytvoriť na ich riešenie "časový vankúš", ktorý však bol v tomto prípade nedostatočný. "V nadväznosti na koronakrízu, devastačný problém s dodávateľskými reťazcami a infláciu skôr pokladám za úspech, že projekt je stále živý a existuje šanca, že stavba bude dokončená a prefinancovaná z eurofondov," podotkol Karman.



Zvýšenie počtu robotníkov i mechanizmov pracujúcich na stavbe očakáva v najbližších dňoch aj Uhler, ktorý sa na poslaneckom kontrolnom dni taktiež zúčastnil. "Z viacerých zdrojov viem, že subdodávatelia nedôverovali projektu, čo sa po podpise zmluvy a nenávratnom finančnom príspevku zmenilo," povedal pre TASR. Za nemenej dôležité považuje aj nový harmonogram prác. Stavebný dozor však bude musieť podľa neho dôsledne kontrolovať jeho plnenie, aby nedošlo k výrazným posunom.



Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor spustili koncom novembra 2021. Práce realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).



Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Hlavné mesto dlhodobo deklaruje, že neprepadnú. Poukazuje pritom na fázovanie projektu. To však kritizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Považuje to len za záložný plán na úkor iných projektov. Zároveň tvrdí, že predĺženie električkovej trate malo byť hotové už dávno.