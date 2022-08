Karol Janas sa opäť uchádza o post primátora Považskej Bystrice

Považská Bystrica 31. augusta (TASR) – Úradujúci považskobystrický primátor Karol Janas sa bude štvrtýkrát uchádzať o post primátora mesta. Informoval o tom v stredu na tlačovej konferencii. Kandidatúru Janasa podporil v Považskej Bystrici predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.



"Dvanásťročné pôsobenie Karola Janasa vo funkcii ukázalo, že je to muž na správnom mieste. Každé štyri roky posúval Považskú Bystricu dopredu. Podarilo sa mu zrekonštruovať centrum mesta, opraviť chodníky a cesty. Venoval sa športoviskám a spoločným priestorom. Považská Bystrica je úplne inde ako keď prvýkrát zasadol na primátorskú stoličku," skonštatoval Pellegrini.



Za najväčšie úspechy posledných rokov považuje Janas konsolidáciu mestskej spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica, získanie bytového, dopravného podniku, kultúrneho domu a priestoru terajšej centrálne mestskej zóny do vlastníctva mesta, rekonštrukciu futbalového štadióna a športovej haly, ako aj výstavbu športovísk a zázemí v mestských častiach.



Najväčšími výzvami do ďalšieho obdobia sú vybudovanie mestských technických služieb, cyklotrás a dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu. Jednou z priorít má byť aj nová parkovacia politika mesta.



Janasa ako kandidáta na post primátora podporuje koalícia Hlas-SD, Smer-SD a SNS. Koalícia postavila aj spoločnú kandidátku na poslancov mestského zastupiteľstva. Volebnú kampaň Janasovi bude hradiť strana Hlas-SD.