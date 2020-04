Karpatská nadácia otvorila grantovú výzvu Škola napriek korone

Košice 21. apríla (TASR) - Karpatská nadácia otvorila novú grantovú výzvu Škola napriek korone, ktorá z novozriadeného krízového fondu nadácie podporí nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z východného Slovenska. Chce tak pomôcť riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu. TASR o tom za Karpatskú nadáciu informoval Ján Melikant.



„Primárne je táto takzvaná rýchla pomoc určená na projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na deti na základnom stupni vzdelávania,“ uviedol s tým, že žiadatelia z Košického a Prešovského samosprávneho kraja môžu získať podporu na vzdelávacie aktivity do výšky 500 eur.



Výzva bude otvorená do vyčerpania všetkých finančných prostriedkov. Zjednodušené žiadosti sa budú hodnotiť na týždennej báze. Uzávierka každého ďalšieho kola bude ku koncu štvrtka v danom týždni. Žiadosti do prvého kola je možné podať do 23. apríla.



„Krízový fond Karpatskej nadácie s úvodným rozpočtom 5000 eur je otvorený akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom všetkých darcov - individuálnym aj firemným, ktorí chcú pomôcť a vrátiť deťom z vylúčených komunít šancu v živote uspieť,“ dodal Melikant. Podľa jeho slov sa bez kontinuity vzdelávania ich vylúčenie prehlbuje a šance znižujú.