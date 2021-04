Karpatská nadácia ponúka granty na komunitné projekty na východe SR

Košice 15. apríla (TASR) – Karpatská nadácia opätovne otvára grantový program Máme radi Východ. Mimovládne neziskové organizácie z Košického a Prešovského kraja sa môžu uchádzať o finančnú podporu pre komunitné projekty vo výške 3000 eur.



Projekty môžu byť zamerané na zdravý životný štýl, športové vyžitie či aktivity, ktoré prispejú k aktívnemu tráveniu voľného času alebo rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti. Žiadosti o podporu je možné predložiť do 3. mája prostredníctvom elektronického formuláru na webstránke nadácie.



Program otvorený už po 11-krát je financovaný účastníkmi darcovského turistického pochodu Karpatská vandrovka. Minulý rok sa ho zúčastnilo rekordných 113 účastníkov, ktorí do programu darovali 11.780 eur. Program podporila aj spoločnosť Lear Corporation Seating z Prešova a na realizáciu prospešných nápadov tak pôjde 16.000 eur.



Minuloročná Karpatská vandrovka sa konala v čase dočasného uvoľnenia obmedzení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. "Sme nesmierne radi, že sme zaznamenali rekordný počet účastníkov, ktorí prispeli do fondu a pomohli vyzbierať významnú sumu peňazí. Svedčí to o tom, že ľudia radi robia dobré skutky a sú pripravení pomáhať nášmu regiónu. Veríme, že táto podpora prinesie príležitosť aktívnym ľuďom meniť komunity nášho regiónu na lepšie miesta pre život," povedala riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.



Nadácia informovala, že od svojho vzniku tento program podporilo 741 vandrovníkov sumou 74.538 eur, čím pomohli realizovať viac ako 40 projektov.