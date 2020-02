Karpatská nadácia sa už 25 rokov venuje problémom vo svojom regióne

Košice 8. februára (TASR) - Karpatská nadácia oslavuje 25. výročie svojho založenia a práce na východnom Slovensku. Počas svojho pôsobenia sa zameriavala na rôzne problémy východoslovenského regiónu, či už to bola téma ochrany životného prostredia, podpora vzdelávania, podpora telesne a mentálne postihnutých alebo práca s marginalizovanou rómskou komunitou.



Nadácia informovala, že dosiaľ podporila sumou viac ako 2,5 milióna eur takmer 900 organizácií a 1125 projektov. Podpora smerovala do 40 miest a 193 obcí východného Slovenska. Aktuálne dokáže prostredníctvom svojich výziev podporiť približne 50 projektov aktívnych občanov sumou takmer 250.000 eur ročne.



"Neustále však spoznávame tento región, načúvame ľuďom, mapujeme potreby, aby sme pomáhali tam, kde je to najpotrebnejšie a aby bola naša pomoc účinná. Stále cezhranične spolupracujeme a naše skúsenosti odovzdávame najmä susednej Ukrajine, ale aj v Maďarsku a krajinách Východného partnerstva," povedala riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.



Pri príležitosti výročia nadácia prvýkrát udelila ocenenia Priateľ Východu. Získať ho mohli firmy, jednotlivci a organizácie, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zlepšeniu života na východnom Slovensku. Odovzdanie ocenení sa konalo na štvrtkovom (6. 2.) slávnostnom galavečere v Košiciach za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej.



Ocenenie získali občianske združenie (OZ) Barlička z Prešova za ich pomoc telesne a mentálne znevýhodneným ľuďom, OZ Detstvo deťom z Dobšinej za prácu s marginalizovanou rómskou komunitou či OZ Priatelia trstenskej prírody za občiansku aktivitu pri zveľaďovaní okolia obce Trstené pri Hornáde. Oceneným bol aj projekt Bašta z Bardejova, ktorá sa stala centrom komunitného a kultúrneho organizovania v regióne, a firma Magna z Kechneca za zodpovedné podnikanie a podporu regiónu. "Priateľom Východu" sa stal tiež Pavol Richvalský z Levoče, ktorý bol jedným z prvých štipendistov nadácie, keď získal podporu na svoje vysokoškolské štúdium. Dnes žije a pracuje v Anglicku, pričom založil štipendijný fond na podporu štúdia angličtiny pre mladých ľudí na východe Slovenska. Im memoriam patrí ocenenie Cyrilovi Gazdaricovi, synovi slovenských vysťahovalcov v Kanade. Zomrel v roku 2007, ale svoje dedičstvo, viac ako pol milióna eur, venoval rozvoju rodnej krajiny svojich rodičov, teda Slovensku.



Vo svojich začiatkom Karpatská nadácia fungovala ako súčasť Nadácie pre rozvoj Karpatského euroregiónu - organizácie pôsobiacej vo vidieckych a prihraničných oblastiach Slovenska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Rumunska. Jej prínos za 25 rokov pre rozvoj východného Slovenska a angažovanosť v cezhraničnej pomoci Ukrajine vyzdvihla na aj prezidentka SR.