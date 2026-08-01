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Karpatské drevené cerkvi zachraňujú chrámy na severovýchode SR
Počas svojho pôsobenia organizácia zachránila alebo obnovila viac než desať hnuteľných aj nehnuteľných pamiatok.
Autor TASR
Snina 1. augusta (TASR) - Drevené chrámy, ikonostasy, liturgické knihy, prícestné kríže či židovské cintoríny na severovýchode Slovenska pomáha zachraňovať nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvi, ktorá vznikla v roku 2012. Pre TASR to uviedla riaditeľka organizácie Daniela Galandová.
„Tradičná architektúra sa podieľa významnou mierou na kráse obcí,“ konštatovala Galandová. Dodala, že chrám ako taký nevnímajú ako solitér, ale patrí k nemu aj vonkajšie prostredie, napríklad zvonica, chodník, schody, cintorín či príroda v okolí.
Počas svojho pôsobenia organizácia zachránila alebo obnovila viac než desať hnuteľných aj nehnuteľných pamiatok. Medzi nimi sú napríklad ikonostasy, židovský cintorín, prícestné kríže či drevené chrámy v Hrabovej Roztoke a Šmigovci. Za najkrajšie reštaurované hnuteľné diela považuje Galandová dve približne 300-ročné liturgické knihy s poznámkami vlastníkov na okrajoch textu a vernú kópiu Ostrožnických zlomkov, ktorá sa nachádza v obecnom múzeu rusínskej kultúry v Stakčíne.
Karpatské drevené cerkvi sa venujú aj tradičným remeslám. V minulosti organizovali kurzy ikonopisectva, kamenárske workshopy či aktivity zamerané na výrobu šindľov. Cieľom bolo podľa Galandovej nielen zmapovať zanikajúce remeslá, ale aj vrátiť ich späť do regiónu. Vysvetlila, že prihraničné regióny, teda aj región Snina a Sobrance, bojujú s vyľudňovaním, a teda sa remeselné skúsenosti neodovzdávajú z generácie na generáciu ako kedysi. Práve preto sa organizácia rozhodla obnoviť aspoň tie jednoduchšie z nich.
Jedným z posledných projektov bol kamenársky workshop pri oprave prícestného kríža v obci Príslop. Kríž z roku 1888 je podľa datovania najstarší v Uličskej doline. Workshop bol určený členom okolitých farností v regióne, aby boli vyškolení miestni ľudia. Galandová vysvetlila, že práve vďaka nim sa zachováva kultúrne dedičstvo. Podľa nej je dôležité, aby remeselní majstri v tejto dobe vedeli použiť vhodné, a teda tradičné materiály alebo techniky pre pravidelnú údržbu a starostlivosť o pamiatky.
Karpatské drevené cerkvi v spolupráci s Detskou organizáciou Fénix zabezpečili turistické označenie Cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica - Inovce. Ten prepája všetkých deväť drevených chrámov v okresoch Snina a Sobrance. V rámci toho osadzovali smerovníky a informačné panely. „Bez dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase pomáhali osádzať panely, by Cyklistický chodník ikon vyznačený nebol,“ poznamenala Galandová. Dodala, že oznamy o aktivitách, do ktorých sa ľudia môžu zapojiť, publikujú najmä na sociálnych sieťach.
„Tradičná architektúra sa podieľa významnou mierou na kráse obcí,“ konštatovala Galandová. Dodala, že chrám ako taký nevnímajú ako solitér, ale patrí k nemu aj vonkajšie prostredie, napríklad zvonica, chodník, schody, cintorín či príroda v okolí.
Počas svojho pôsobenia organizácia zachránila alebo obnovila viac než desať hnuteľných aj nehnuteľných pamiatok. Medzi nimi sú napríklad ikonostasy, židovský cintorín, prícestné kríže či drevené chrámy v Hrabovej Roztoke a Šmigovci. Za najkrajšie reštaurované hnuteľné diela považuje Galandová dve približne 300-ročné liturgické knihy s poznámkami vlastníkov na okrajoch textu a vernú kópiu Ostrožnických zlomkov, ktorá sa nachádza v obecnom múzeu rusínskej kultúry v Stakčíne.
Karpatské drevené cerkvi sa venujú aj tradičným remeslám. V minulosti organizovali kurzy ikonopisectva, kamenárske workshopy či aktivity zamerané na výrobu šindľov. Cieľom bolo podľa Galandovej nielen zmapovať zanikajúce remeslá, ale aj vrátiť ich späť do regiónu. Vysvetlila, že prihraničné regióny, teda aj región Snina a Sobrance, bojujú s vyľudňovaním, a teda sa remeselné skúsenosti neodovzdávajú z generácie na generáciu ako kedysi. Práve preto sa organizácia rozhodla obnoviť aspoň tie jednoduchšie z nich.
Jedným z posledných projektov bol kamenársky workshop pri oprave prícestného kríža v obci Príslop. Kríž z roku 1888 je podľa datovania najstarší v Uličskej doline. Workshop bol určený členom okolitých farností v regióne, aby boli vyškolení miestni ľudia. Galandová vysvetlila, že práve vďaka nim sa zachováva kultúrne dedičstvo. Podľa nej je dôležité, aby remeselní majstri v tejto dobe vedeli použiť vhodné, a teda tradičné materiály alebo techniky pre pravidelnú údržbu a starostlivosť o pamiatky.
Karpatské drevené cerkvi v spolupráci s Detskou organizáciou Fénix zabezpečili turistické označenie Cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica - Inovce. Ten prepája všetkých deväť drevených chrámov v okresoch Snina a Sobrance. V rámci toho osadzovali smerovníky a informačné panely. „Bez dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase pomáhali osádzať panely, by Cyklistický chodník ikon vyznačený nebol,“ poznamenala Galandová. Dodala, že oznamy o aktivitách, do ktorých sa ľudia môžu zapojiť, publikujú najmä na sociálnych sieťach.