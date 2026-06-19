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Karpatské stretnutia sa konajú siedmykrát, prvý raz na Slovensku
Program odštartuje v piatok v Žiline odbornou konferenciou venovanou prírodnému a kultúrnemu dedičstvu Karpát.
Autor TASR
Žilina 19. júna (TASR) - Medzinárodné podujatie Karpatské stretnutia zavíta prvý raz na Slovensko. V poradí siedme stretnutie nadväzuje na šesť predchádzajúcich ročníkov organizovaných v Poľsku a od piatka do 21. júna budú jeho dejiskom Žilina, Terchová a Oravská Polhora. Za organizátorov z Krajského kultúrneho strediska v Žiline o tom informoval Matej Somr.
„Cieľom stretnutia je prepájať obyvateľov horských regiónov Karpát, podporovať cezhraničnú spoluprácu a vytvárať priestor na diskusiu o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, trvalo udržateľnom rozvoji regiónov a kvalite života v horských oblastiach. Podujatie sa zároveň hlási k Medzinárodnému roku pastvín a pastierov 2026, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov,“ poznamenal Somr.
Program odštartuje v piatok v Žiline odbornou konferenciou venovanou prírodnému a kultúrnemu dedičstvu Karpát. Popoludní sa uskutoční krojovaný sprievod centrom mesta a nasledovať budú vystúpenia folklórnych kolektívov zo Slovenska a Poľska. „Večerná časť programu sa presunie do Terchovej, kde návštevníkov čakajú ukážky tradičných remesiel, kulinárske workshopy, ochutnávky regionálnych špecialít, bohatý folklórny program a zapálenie Karpatskej vatry,“ priblížil Somr.
Sobotný program bude pokračovať v Oravskej Polhore odborným seminárom Pastierska kultúra v Karpatoch, stretnutím ovčiarov, prezentáciou Trasy valaskej kultúry, prehliadkami miestnych atrakcií, ukážkami remesiel a prípravou tradičných jedál. V Oravskej Jasenici sa uskutoční stretnutie bačov, valachov a pastierov a zároveň bude odhalená pamätná tabuľa Trasy valaskej kultúry.
V nedeľu sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej Polhore. „Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov a symbolickému odovzdaniu putovnej pastierskej palice organizátorom budúceho ročníka, ktorý sa v roku 2027 uskutoční vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštěm v Českej republike,“ dodal Somr.
„Cieľom stretnutia je prepájať obyvateľov horských regiónov Karpát, podporovať cezhraničnú spoluprácu a vytvárať priestor na diskusiu o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, trvalo udržateľnom rozvoji regiónov a kvalite života v horských oblastiach. Podujatie sa zároveň hlási k Medzinárodnému roku pastvín a pastierov 2026, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov,“ poznamenal Somr.
Program odštartuje v piatok v Žiline odbornou konferenciou venovanou prírodnému a kultúrnemu dedičstvu Karpát. Popoludní sa uskutoční krojovaný sprievod centrom mesta a nasledovať budú vystúpenia folklórnych kolektívov zo Slovenska a Poľska. „Večerná časť programu sa presunie do Terchovej, kde návštevníkov čakajú ukážky tradičných remesiel, kulinárske workshopy, ochutnávky regionálnych špecialít, bohatý folklórny program a zapálenie Karpatskej vatry,“ priblížil Somr.
Sobotný program bude pokračovať v Oravskej Polhore odborným seminárom Pastierska kultúra v Karpatoch, stretnutím ovčiarov, prezentáciou Trasy valaskej kultúry, prehliadkami miestnych atrakcií, ukážkami remesiel a prípravou tradičných jedál. V Oravskej Jasenici sa uskutoční stretnutie bačov, valachov a pastierov a zároveň bude odhalená pamätná tabuľa Trasy valaskej kultúry.
V nedeľu sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej Polhore. „Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov a symbolickému odovzdaniu putovnej pastierskej palice organizátorom budúceho ročníka, ktorý sa v roku 2027 uskutoční vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštěm v Českej republike,“ dodal Somr.