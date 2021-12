Karpatskú cenu za sociálne inovácie získal projekt Nadácie DEDO

Košice 8. decembra (TASR) – Karpatskú cena za sociálne inovácie získal projekt Nadácie DEDO, ktorý sa venuje systémovej zmene v riešení bezdomovectva rodín s deťmi. TASR o tom informovala riaditeľka občianskeho združenia ETP Slovensko Veronika Poklembová. Pilotný ročník ocenenia vyhlásila Karpatská platforma občianskej spoločnosti, ktorá prepája iniciatívy z občianskeho sektora v štyroch krajinách vrátane Slovenska.



Nadácia DEDO na Slovensku aplikuje metodológiu vyvinutú v Spojených štátoch amerických a úspešne aplikovanú vo viacerých európskych štátoch. Jej cieľom je podpora rodín, ktoré v Košiciach trpia akútnou bytovou núdzou a podpora najohrozenejších z nich, ponúknuť im bývanie s odbornou podporou. Prvým krokom a zároveň ocenenou iniciatívou je systémové riešenie bezdomovectva rodín s deťmi, ktorý prinesie prakticky využiteľné dáta potrebne na riešenie bytovej núdze. Ide o Registračný týždeň, ktorý sa uskutočnil v máji.



"Víťazný projekt Nadácie DEDO definuje aktuálny stav ako východiskový. Navrhovaný proces bude následne viesť k odstráneniu jeho skutočných príčin," priblížila členka poroty Miriam Hučková, riaditeľka Košice IT Valley.



Ako uviedla riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel, Karpatská cena za sociálne inovácie je príležitosťou oceniť iniciatívy v rôznych oblastiach z dielne mimovládnych neziskových organizácií v regióne východného Slovenska. "Predstavuje príležitosť zviditeľniť aj menšie subjekty, ktorých hlas je často menej počuť. Oceňujem, že sa do pilotného ročníka prihlásili iniciatívy z rôznych oblastí života. Ilustruje to rôznorodosť aktivít tretieho sektora a jeho dôležitú rolu v prinášaní riešení, ktoré využívajú miestne kapacity," povedala.



O Karpatskú cenu za sociálne inovácie sa mohli uchádzať komunitné projekty a iniciatívy z východného Slovenska, dokopy sa zapojilo sedem iniciatív a združení z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Víťazný projekt sa budúci rok na jar zúčastní medzinárodného podujatia Karpatskej platformy, kde budú odprezentované všetky víťazné projekty za jednotlivé krajiny. Vybrané projekty budú predstavené aj v medzinárodnej publikácii zloženej z prihlásených projektov a iniciatív pilotného ročníka oceňovania.