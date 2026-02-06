< sekcia Regióny
Kartu seniora vo Vranove vlani najčastejšie využívali na MHD
Kartu seniora vytvorili s cieľom podporiť aktívny život starších obyvateľov mesta začiatkom roka 2024. Nárok má každý obyvateľ s trvalým pobytom vo Vranove nad Topľou, ktorý dovŕšil vek 65 rokov.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 6. februára (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou vydalo do konca roka 2025 celkovo 1245 kusov Karty seniora, určenej obyvateľom nad 65 rokov. Ako informovala samospráva, jej držitelia vlani najčastejšie využívali bezplatné cestovanie mestskou hromadnou dopravou, ktoré absolvovali spolu 5605-krát.
Lístok so zľavou do kina Mladosť si zakúpili 185-krát, 71 seniorov využilo zvýhodnené zápisné do Hornozemplínskej knižnice, 885-krát bezplatne navštívili futbalové zápasy MFK Vranov nad Topľou a 186-krát využili voľný vstup na verejné korčuľovanie na zimnom štadióne. „Tieto čísla potvrdzujú, že podpora sociálneho, kultúrneho a športového vyžitia formou cenových úľav má pre túto vekovú skupinu veľký význam,“ konštatoval primátor Ján Ragan.
Kartu seniora vytvorili s cieľom podporiť aktívny život starších obyvateľov mesta začiatkom roka 2024. Nárok má každý obyvateľ s trvalým pobytom vo Vranove nad Topľou, ktorý dovŕšil vek 65 rokov. Karta oprávňuje svojho držiteľa na rôzne výhody, okrem iného na bezplatnú mestskú autobusovú prepravu, zľavnené vstupné či bezplatný vstup na kultúrne a športové podujatia organizované mestom. Záujemcovia o kartu ju môžu získať po podaní žiadosti na mestskom úrade.
Lístok so zľavou do kina Mladosť si zakúpili 185-krát, 71 seniorov využilo zvýhodnené zápisné do Hornozemplínskej knižnice, 885-krát bezplatne navštívili futbalové zápasy MFK Vranov nad Topľou a 186-krát využili voľný vstup na verejné korčuľovanie na zimnom štadióne. „Tieto čísla potvrdzujú, že podpora sociálneho, kultúrneho a športového vyžitia formou cenových úľav má pre túto vekovú skupinu veľký význam,“ konštatoval primátor Ján Ragan.
Kartu seniora vytvorili s cieľom podporiť aktívny život starších obyvateľov mesta začiatkom roka 2024. Nárok má každý obyvateľ s trvalým pobytom vo Vranove nad Topľou, ktorý dovŕšil vek 65 rokov. Karta oprávňuje svojho držiteľa na rôzne výhody, okrem iného na bezplatnú mestskú autobusovú prepravu, zľavnené vstupné či bezplatný vstup na kultúrne a športové podujatia organizované mestom. Záujemcovia o kartu ju môžu získať po podaní žiadosti na mestskom úrade.