Karty na MHD v Banskej Bystrici treba aktualizovať do konca mája

Banská Bystrica 24. januára (TASR) - Dopravné karty mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici je potrebné virtualizovať a tí cestujúci, ktorí tak neurobili vlani, majú na to čas do konca mája. Z tohto dôvodu došlo aj k posilneniu pracovísk počas predĺžených otváracích hodín. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Dopravcovia zabezpečujúci MHD v meste, Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, pokračujú v prechode na modernejší systém dopravných kariet. Cieľom je efektívne prepojiť a skvalitniť fungovanie MHD. Virtualizované karty sú štandardom doma i vo svete a prinášajú viacero benefitov.



"Žiadame všetkých držiteľov plastových kariet, ktorí využívajú MHD v Banskej Bystrici a doteraz nevykonali na svojej karte technickú úpravu - virtualizáciu, aby tak urobili do 31. mája. Po tomto termíne už pôvodné karty v autobusoch a trolejbusoch fungovať nebudú. V tejto súvislosti bude vo vybrané dni predĺžená pracovná doba v dopravných kanceláriách," uviedli dopravcovia.



Dopravnú kartu je možné virtualizovať v dvoch dopravných kanceláriách na autobusovej stanici v Banskej Bystrici, od pondelka do piatku od 7.00 do 17.00 h, vo vybraných dňoch do 18.00 h. V minulom roku tak urobilo už zhruba 30.000 cestujúcich.



Virtualizovaná karta prináša viacero benefitov. Každý držiteľ si môže z pohodlia domova zakúpiť kredit, predplatiť si časové lístky, predĺžiť platnosť karty a podobne. Zároveň má prístup k elektronickým službám cez e-shop, môže využiť viacero identifikátorov svojej virtuálnej karty - smart mobil či smart hodinky. Podrobné informácie sú dostupné na webe SAD Zvolen.



"Cestujúci nemusia chodiť do dopravnej kancelárie alebo si dobíjať kredit u vodiča, hoci tieto možnosti ostávajú zachované," dodal vedúci oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí magistrátu Martin Snopko.