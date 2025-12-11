< sekcia Regióny
Kasáreň Trenčianskeho hradu ožije historickými dámskymi kostýmami
Výstava prináša jedinečnú kolekciu 28 dámskych dobových kostýmov princezien a dvorných dám požičaných z filmových štúdií Barrandov.
Autor TASR
Trenčín 11. decembra (TASR) - Takmer tri desiatky dámskych dobových kostýmov môžu od piatka (12. 12.) obdivovať návštevníci Trenčianskeho hradu v hradnej kasárni. Výstava Ó, šaty nadväzuje na úspešnú výstavu rozprávkových kostýmov z roku 2022. Informovala o tom vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne Katarína Špačková.
Výstava prináša jedinečnú kolekciu 28 dámskych dobových kostýmov princezien a dvorných dám požičaných z filmových štúdií Barrandov. V šatách sa natáčali príbehy, ako Císařův pekař, pekařův císař, Ať žijí duchové, Nejkrásnější hádanka či Jak se budí princezny.
Dobové dámske kostýmy vystavia v špecifickej inštalácii doplnenej o zámocký nábytok či povinné vybavenie každej pravej dvornej dámy - pudrenky, flakóniky, zrkadielka či dobový porcelán zo zbierok Trenčianskeho múzea. Nebudú chýbať tvorivé dielne, kde si malí i veľkí návštevníci môžu vyrobiť vlastný módny doplnok.
Výstava potrvá do 18. januára 2026, návštevníci Trenčianskeho hradu si ju môžu pozrieť v rámci hradných okruhov. Výstavný priestor je bezbariérový.
