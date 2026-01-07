Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kasárenskú budovu v Komárne čaká rozsiahla rekonštrukcia

Foto: EASYFOTO TASR - Ladislav Vallach

Realizácia projektu je rozdelená do troch hlavných stavebných objektov.

Autor TASR
Komárno 7. januára (TASR) - Kasárenská budova v areáli centrálnej pevnosti v Komárne prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Zameraná bude na obnovu vybraných častí budovy a jej bezprostredného okolia s cieľom zvýšiť atraktivitu pevnosti a rozšíriť jej ponuku pre návštevníkov. Fond na podporu cestovného ruchu schválil podporu projektu v celkovej hodnote 450.000 eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 405.076 eur, informovala radnica.

Realizácia projektu je rozdelená do troch hlavných stavebných objektov. Prvým z nich je obnova 30 metrov dlhej arkádovej chodby na prízemí budovy. V rámci plánovaných prác opravia poškodené tehlové murivá, nanesené nové vápenné omietky a položia novú kamennú dlažbu. Súčasťou obnovy budú aj reštaurátorské zásahy, ktoré prispejú k obnove kamenných architektonických prvkov a šambrán okolo okien v súlade s historickým charakterom objektu.

Komplexnou rekonštrukciou prejdú aj tri vnútorné miestnosti s celkovou rozlohou približne 115 štvorcových metrov. Zrealizujú nové omietky, podlahy, okenné a dverné výplne, ako aj elektroinštaláciu a vykurovanie. Po dokončení budú tieto priestory slúžiť na modernú interaktívnu výstavu retro počítačov a herných konzol.

Tretím stavebným objektom je obnova 81,25 metra dlhej fasády kasárenskej budovy, ktorá sa v súčasnosti nachádza v havarijnom stave. Opravia murivá, omietky, okná, dvere a kovové mreže podľa pôvodných historických vzorov. Zároveň doplnia kamenné prvky sokla a šambrán. Celá fasáda v rozsahu približne 750 štvorcových metrov získa novú omietku a farebný náter.

Rozsiahla obnova prispeje k zachovaniu významného historického dedičstva a zároveň k rozvoju cestovného ruchu v meste. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, po jeho ukončení sa začne samotná realizácia projektu.
