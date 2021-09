KaSS v Prievidzi chce zabezpečiť modernizáciu domu kultúry

Prievidza 27. septembra (TASR) – Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) v Prievidzi má záujem zabezpečiť modernizáciu domu kultúry na sídlisku Píly. Projektom za takmer 280 000 eur chce vytvoriť podmienky na udržanie kultúrneho života počas pandémie nového koronavírusu. Investíciu chce financovať z fondov Európskej únie, žiadosť odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



„Cieľom projektu je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou ochorenia COVID-19," skonštatoval vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.



Investíciou chce samospráva a KaSS podľa neho zabezpečiť zvýšenie kvality služieb s cieľom udržania lojality návštevníkov do budúcnosti a zároveň zabezpečiť modernizáciu, inovatívnosť a zvýšenie hygienických štandardov kultúrnych inštitúcií s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii ochorenia COVID-19 v budúcnosti.



„Projektom chceme riešiť nákup sedadiel a zásuvného hľadiska do sály a na balkón s možnosťou uzamknutia každého druhého sedadla. Ďalej zvýšenie hygienických štandardov, a to zakúpením bezobsluhových turniketov s dezinfekciou rúk, čítačkou QR kódov, dvoch bezdotykových teplomerov s inštaláciou na stenu, germicídnych žiaričov, ako i čističa vzduchu," priblížil Benca.



Investícia podľa neho počíta i s modernizáciou technického zázemia kultúrneho domu tak, aby bolo technicky možné vysielať online aj počas prípadnej ďalšej pandémie.



Celkový rozpočet projektu vyčíslila samospráva na 279.059,73 eura, KaSS bude cez Integrovaný regionálny operačný program žiadať nenávratný finančný príspevok vo výške 200.000 eur. Na financovaní projektu sa má podieľať sumou 10.000 eur, predpokladané neoprávnené výdavky predstavujú 69.059,73 eura.