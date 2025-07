Kaštieľ Coburgovcov bude cez leto prístupný v stálych hodinách

Jelšava 2. júla (TASR) - Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave bude počas tohto leta pre verejnosť prístupný vôbec prvýkrát v stálych otváracích hodinách. V priestoroch kaštieľa návštevníci nájdu novú kaviareň, konať sa budú aj komentované prehliadky. Pre TASR to uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár.



Otvorením kaštieľa verejnosti v stálych hodinách sa jelšavská samospráva zaoberala už niekoľko rokov. Doposiaľ bola pamiatka pre verejnosť prístupná len obmedzene či po nahlásení vopred. „Keďže evidujeme dopyt návštevníkov, či už po posedení v kaviarni v kaštieli, alebo po prehliadkach kaštieľa, snažili sme sa to nejako pokryť,“ skonštatoval Kolesár.



Kaštieľ v Jelšave bude počas júla a augusta otvorený každý deň s výnimkou nedele. Od pondelka do štvrtka to bude od 7.00 do 15.00 h, v piatok od 7.00 do 18.00 h a v sobotu od 10.00 do 18.00 h. V rovnaký čas bude v kaštieli prístupná aj novovybudovaná kaviareň, tá však bude okrem nedele zatvorená vždy aj v pondelok.



Coburgovský kaštieľ je stále v procese pamiatkovej obnovy, ponúka preto odlišný zážitok ako návšteva bežného múzea či pamiatky. Verejnosť tu nenájde vitríny s expozíciami, niektoré priestory sú pre bezpečnosť návštevníkov zatvorené. „Navštíviť je možné barokovú časť, najstaršiu renesančnú časť kaštieľa, máme zriadenú aj expozíciu riaditeľstva Cobourgovských lesných majetkov či kráľovskú spálňu z historického darovaného nábytku,“ priblížila koordinátorka projektu obnovy kaštieľa Viera Kozárová.



Podľa koordinátorky obnovy kaštieľa je návšteva pamiatky výnimočná aj pre jej architektonickú hodnotu. Ponúka napríklad priestory staršie ako 400 rokov v kontraste s moderným zážitkovým ubytovaním, ktoré v kaštieľnych priestoroch vytvorilo združenie Čierne diery. Návštevníci budú môcť kaštieľom prechádzať voľne bez sprievodu, každú sobotu o 11.00 h sa však budú konať aj komentované prehliadky.



Kaštieľ v Jelšave je trojpodlažný objekt z roku 1763, jeho neskorobaroková prestavba bola v štýle francúzskeho klasicizmu. Bol pristavaný k opevnenému dvojpodlažnému kaštieľu zo 17. storočia. Záchranné práce v jelšavskom kaštieli realizuje samospráva s pomocou rôznych projektov od roku 2015. Vlani mesto vďaka takzvaným nórskym fondom ukončilo obnovu severozápadného krídla, v ktorom vznikla i nová kaviareň. Vstupné do národnej kultúrnej pamiatky je dobrovoľné, celý výťažok bude použitý na ďalšiu obnovu kaštieľa.