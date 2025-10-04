< sekcia Regióny
Kaštieľ Modra má v sobotnom programe Jablkové hodovanie
Autor TASR
Bratislava/Modra 4. októbra (TASR) - Prvá októbrová sobota je v modranskom kaštieli vyhradená pre Jablkové hodovanie. Podujatie, ktoré oslavuje jeseň a jej farby, chute a vône, ponúka program v troch zónach.
Ako približuje web Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) i stránka podujatia na sociálnej sieti, v zóne hodovania nájdu návštevníci špeciality z jabĺk, lokálne výrobky, ale i ukážku ručných remesiel a ručne vyrobených produktov. V zóne zábavy bude prebiehať napríklad workshop na tému včelárstva, ale i tvorivé dielničky pre deti, ktoré si môžu vyskúšať písanie básničiek.
V zóne úrody sa uskutoční výstava a ochutnávka jabĺk od lokálnych pestovateľov i spoznávanie starých odrôd jabĺk. Podujatie trvá do neskorého popoludnia.
